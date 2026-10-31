Piacenza si prepara alla 13esima edizione della Cena Procidana con Africa Mission

Piacenza si prepara ad accogliere i profumi, i sapori e il calore dell’isola di Procida. Sabato 21 novembre 2026 torna “A tavola con Procida”, la Cena Procidana giunta alla sua 13ª edizione, un appuntamento ormai diventato una tradizione per Africa Mission e per i tanti amici che, anno dopo anno, scelgono di partecipare a questa serata di convivialità e solidarietà. L’appuntamento è alle ore 20,00 presso la parrocchia di Santa Franca, in Piazza Paolo VI a Piacenza.

Anche quest’anno saranno 15 i volontari del Gruppo Africa Mission di Procida che raggiungeranno Piacenza per portare in tavola i piatti della loro tradizione, ma soprattutto per ritrovare gli amici e i volontari piacentini con cui condividono da anni un percorso di impegno e vicinanza alle popolazioni dell’Uganda. La Cena Procidana, infatti, è molto più di un appuntamento gastronomico: è prima di tutto un incontro tra persone, storie ed esperienze, unite dal desiderio di costruire legami di solidarietà che superano le distanze geografiche. Da una parte Procida, con il suo mare, le sue tradizioni e la generosità dei suoi volontari; dall’altra Piacenza, città in cui Africa Mission affonda le proprie radici. Due realtà lontane geograficamente, ma vicine grazie a un comune impegno che guarda all’Africa e, in particolare, all’Uganda. Un legame che si rinnova ogni anno attorno alla tavola, dove il piacere di stare insieme diventa occasione per condividere non soltanto il cibo, ma anche esperienze, valori e progetti. È proprio questo lo spirito della Cena Procidana: trasformare un incontro di sapori in un incontro di solidarietà, nella consapevolezza che la vicinanza all’altro nasce dalla conoscenza reciproca, dall’amicizia e dalla condivisione.

A rendere speciale la serata sarà, come sempre, la cucina dei volontari procidani, che proporranno un menù capace di raccontare l’identità e le tradizioni dell’isola, attraverso ingredienti mediterranei, ricette tramandate e sapori autentici. Si comincerà con il calamaro ripieno alla procidana, farcito con pane, formaggio, uva passa e pinoli e accompagnato da crostini di pane: “U’ calamar m’buttunat a prucedana e pan arruscat”. Il primo piatto sarà un incontro di profumi e colori mediterranei: paccheri con pesce spada, peperoncini verdi dolci e pomodorini, ovvero “U’ paccher’ spada e puparuliedd verd”. A chiudere la cena, un grande classico della pasticceria campana, il babà al limoncello di Procida, perché, come ricorda la tradizione, “U’ babbá è na cosa seria”.

Un vero e proprio viaggio nei sapori dell’isola, preparato con passione da chi, da tredici edizioni, mette a disposizione tempo, energie e capacità culinarie per sostenere un progetto più grande. Il valore della serata, infatti, non si esaurisce nel piacere della buona cucina. Attraverso la Cena Procidana si rinnova l’impegno concreto di Africa Mission a favore delle comunità ugandesi, dando continuità a un cammino di solidarietà fatto di relazioni, volontariato e attenzione ai bisogni delle persone. Il ricavato dell’iniziativa contribuirà a sostenere le attività del Movimento. La 13ª Cena Procidana sarà dunque una festa dell’amicizia, dei sapori e della solidarietà: un’occasione per ritrovarsi, conoscere nuove persone e scoprire come anche una cena possa diventare un gesto concreto di vicinanza e speranza.