Piacenza, Taugourdeau operato al ginocchio: tre mesi di stop

Intervento al ginocchio destro per Anthony Taugourdeau: il centrocampista del Piacenza si è sottoposto questa mattina presso la Casa di Cura Figlie di San Camillo di Cremona ad una operazione che ha previsto shaving cartilagineo, microfratture e innesto di cellule meneschimali. L’operazione, effettuata dal Dottor Emmanuel Olivier Del Vecchio – fa sapere il club biancorosso – è perfettamente riuscita. I tempi di recupero previsti per il giocatore sono stimati in tre mesi.