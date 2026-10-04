Piacenza, vittoria interlocutoria in attesa di conferme IL COMMENTO
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Vince il Piacenza. Il primo obiettivo è raggiunto anche con relativa facilità. Ci pensa, infatti, un’autentica “gatta” del portiere Colleoni ad inizio ripresa a fissare il risultato e la seconda vittoria casalinga consecutiva che, se non rilancia le ambizioni di classifica (molto dipenderà dall’esito del recupero in casa del Milan Futuro), recupera fiducia e serenità e convinzione. Quella di oggi, dunque, è da considerarsi una vittoria interlocutoria.
Al di là del risultato, ottenuto con relativa facilità, resta una prestazione incoraggiante sul piano del gioco e della condizione atletica. Oggi i centrocampisti hanno svolto efficacemente il loro lavoro pur insistendo ancora troppo in inutili passaggi laterali, mentre i difensori e gli attaccanti hanno partecipato attivamente alla manovra complessiva. E’ un Piacenza, dunque, che riaccende le speranze. Recuperando gli infortunati e perfezionando un più efficace amalgama tattico, i biancorossi incoraggiano ottimismo che deve, però, trovare conferma in una futura crescita di prestazioni e di risultati, perchè la rosa ha confermato di avere ampi margini di crescita.
Luigi Carini
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