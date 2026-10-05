Piano urbanistico, in aula è scontro sui diritti edificatori da trasferire

Verde pubblico con i diritti edificatori da trasferire, le aree degli Orti di via Campesio, della piscina Raffalda e gli Orti di via Campagna, sono gli argomenti affrontati nel corso della seduta del 5 ottobre, la terza, del consiglio comunale di Piacenza dedicata alle osservazioni e controdeduzioni al Pug, il nuovo strumento di pianificazione urbanistica. Dopo il voto unitario dell’assemblea a sostegno del vincolo verde sull’ex area della Pertite di sette giorni fa, i toni del confronto tra maggioranza e opposizioni sono tornati a farsi aspri e contrapposti.

Il piano urbanistico generale introduce la facoltà di cedere diritti edificatori ai proprietari che acconsentano che le proprie aree diventino “verde pubblico” secondo le direttive del Pug. Il privato titolare dell’area, qualora accetti di assoggettare a verde pubblico il proprio terreno, potrà trasferire (e monetizzare) una quota dei suoi diritti edificatori altrove, accordandosi col proprietario di un’altra superficie urbana classificata come edificabile. L’operazione di trasferimento si può attuare anche attraverso lo strumento dell’accordo operativo in caso di interventi complessi, da sottoporre al vaglio del consiglio comunale e degli enti urbanistici preposti al controllo. E’ su questo meccanismo inedito per il nostro comune, che si è focalizzata gran parte della discussione in aula: da un lato la maggioranza di centrosinistra che ha difeso lo strumento di perequazione e tutela del verde, dall’altro le opposizioni che lo hanno attaccato con vari argomenti. Il centrodestra ha contestato l’indeterminatezza del sistema di trasferimento sollevando il rischio che molte aree restino “nel limbo”.

Sul caso degli Orti di via Campesio, area verde da 15mila metri quadrati storicamente destinata a orti e che il Comune nel Pug vincola a verde pubblico con diritti edificatori trasferibili, è intervenuto il consigliere di Alternativa per Piacenza Luigi Rabuffi, che ha fatto un po’ di storia. “Nel 2015 i proprietari chiesero l’inserimento della superficie nel Psc come edificabile, – ha spiegato – venne riconosciuta come tale e quindi fu avanzata una proposta di accordo operativo dai proprietari che prevedeva la costruzione di sette edifici residenziali per 5mila metri quadrati. Ma a bloccare il tutto fu il Cuav, il Comitato di area vasta a guida regionale nel 2021, che ritenne che il progetto non rispondesse alle norme urbanistiche. Pertanto su quell’area non dovrebbe vigere alcun diritto edificatorio”. Rabuffi, nel passare in rassegna le osservazioni e le controdeduzioni dedicate agli Orti, ha altresì sottolineato l’esigenza di mutare la natura dell’Imu pagata dagli stessi proprietari. “Siamo d’accordo come Alternativa per Piacenza che l’area degli Orti – ha aggiunto – sia classificata come verde pubblico, mentre non condividiamo che siano riconosciuti diritti edificatori trasferibili. La soluzione potrebbe risiedere nell’acquisizione onerosa delle aree da parte del Comune o l’esproprio”.

Per Caterina Pagani (Piacenza Oltre) il meccanismo dei diritti edificatori si rivelerà “utile anche per l’economia, se ci saranno investimenti adeguati, liberando allo stesso tempo porzioni di terreno verde”. Di tutt’altro avviso Patrizia Barbieri (civica centrodestra): “Avete creato il mercato dei crediti virtuali – ha affermato – e non penso che questo sistema reggerà, perchè i proprietari si troveranno nel limbo senza poter dare concretezza ai propri diritti”. Critica anche Claudia Gnocchi (misto): “La mia preoccupazione sta nel fatto che sia stato scelto il diritto edificatorio trasferibile. Il termine “sperimentale” tranquillizza sia i proprietari che i cittadini con a cuore la tutela del verde. Dove possono atterrare questi diritti? Perdere a Piacenza anche gli ultimi spazi verdi vorrebbe dire perdere di vista le direttive europee che ci dicono di preservare il verde come strumento di qualità ambientale in città”. Per Massimo Trespidi (civica centrodestra) il sistema di trasferimento dei diritti può diventare addirittura pericolosa: “Siamo di fronte a una logica che sviluppa una somma di crediti edificatori virtuali che diventeranno reali dopo l’approvaizone del Pug. E chi ha le mani sul volante per queste scelte?”

Nella seconda parte dei lavori sono stati illustrati e votati anche tre emendamenti, due presentati da Alternativa per Piacenza e uno dall’esponente del gruppo misto Claudia Gnocchi. Ad animare la discussione soprattutto quest’ultimo dedicato all’area verde ricompresa nel perimetro della piscina Raffalda. Nella proposta avanzata da Gnocchi viene richiesto che tale superficie venga classificata come ‘verde pubblico’ e non come ‘verde attrezzato’: un vincolo più rigido rispetto a possibili interventi legati all’impianto natatorio con la realizzazione di servizi accessori, come un giardino o altri servizi. L’assessore Adriana Fantini ha ricordato come nel Pug la rigenerazione della piscina Raffalda venga individuata come “progetto faro”, oggetto di una riqualificazione complessiva dell’area che pertanto “potrebbe comportare una variazione delle strutture esistenti sulla base del progetto futuro”. “Per questo, – ha puntualizzato – non è opportuno stabilire una destinazione univoca a quella pertinenza verde”. Emendamento bocciato alla prova del voto, ma nella maggioranza si sono distinti i consiglieri Sergio Ferri e Costanza De Poli (Pd), entrambi astenuti.