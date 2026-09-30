Piantedosi “Avviate procedure per 6 nuovi Cpr”. Uno sarà in Emilia Romagna

Sei nuovi Centri di permanenza per i rimpatri, uno dei quali sarà realizzato in Emilia Romagna. Ad annunciarlo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo in question time alla Camera. “Riteniamo – ha detto il ministro – che una rete adeguata di Cpr sia indispensabile non solo per una gestione sostenibile della politica migratoria, ma anche per la sicurezza dei cittadini, tenuto conto che la quasi totalità dei soggetti ad oggi trattenuti in queste strutture risulta denunciata per gravi reati sia contro il patrimonio sia contro la persona. Per questo abbiamo sempre respinto con fermezza le campagne ideologiche e le opposizioni strumentali contro la realizzazione o il potenziamento dei Cpr”.

“Continueremo a lavorare – ha annunciato – all’attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio e abbiamo avviato, inoltre, le procedure per la realizzazione di nuove strutture: una in Campania, due in Trentino Alto-Adige, una in Calabria, una in Toscana e una in Emilia-Romagna”. “L’obiettivo – ha concluso Piantedosi – è consolidare ulteriormente i risultati ottenuti in tema di espulsioni, affermando il principio che, in un sistema migratorio serio e credibile, chi entra illegalmente e rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica va rimpatriato, obiettivo che stiamo perseguendo con risultati crescenti”.

Murelli (Lega) “Nuovo Cpr in Emilia-Romagna grazie a Piantedosi e Lega al Governo – “Proseguono le iniziative della Lega al Governo per tutelare al meglio la sicurezza sul nostro territorio: il ministro Piantedosi ha annunciato la volontà di realizzare un nuovo centro per il rimpatrio in Emilia-Romagna, confermando l’impegno dell’Esecutivo per il contrasto all’immigrazione irregolare”. Così la senatrice piacentina della Lega Elena Murelli. “Una storica battaglia della Lega e di Matteo Salvini – aggiunge -, che da Ministro dell’Interno ha praticamente azzerato il business dell’immigrazione e ha affrontato un processo che l’ha visto uscire a testa alta. Ora che il Governo ha assicurato di fare la sua parte, ci aspettiamo altrettanta attenzione anche da chi guida la Regione”.