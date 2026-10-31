Pierluigi Filippi e la sua politica, un incontro a dieci anni dalla scomparsa

A dieci anni dalla scomparsa (e a 100 dalla nascita) la figura di Pierluigi Filippi ha ancora tanto da insegnare a chi si propone di rilanciare la politica. Deve aver pensato così il gruppo di amici, ex collaboratori e amministratori pubblici che hanno deciso di ricordarlo con un incontro pubblico in programma il prossimo 13 novembre.

Pierluigi Filippi, cooperatore e amministratore che ha ricoperto vari ruoli pubblici, scomparso nel 2016 , si è occupato dei temi più svariati nella sua lunga carriera: di servizi sociali e della riforma Basaglia, dello sviluppo dell’energia nucleare e del suo controllo ambientale, di turismo, cultura e ricerca storica. Per tanti della sua generazione e di quelle successive è stato un punto di riferimento, perchè Filippi incarnava un’idea forte della politica fatta di azioni quotidiane, di tattiche, alleanze e compromessi, che tuttavia non erano mai separate da una visione di ampio respiro, da un’idea di emancipazione e progresso per l’intera comunità, in una parola, dall’interesse generale.