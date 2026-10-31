Pierluigi Filippi e la sua politica, un incontro a dieci anni dalla scomparsa
Il 13 novembre in Provincia
A dieci anni dalla scomparsa (e a 100 dalla nascita) la figura di Pierluigi Filippi ha ancora tanto da insegnare a chi si propone di rilanciare la politica. Deve aver pensato così il gruppo di amici, ex collaboratori e amministratori pubblici che hanno deciso di ricordarlo con un incontro pubblico in programma il prossimo 13 novembre.
Nel corso dell’appuntamento, che si terrà nella sala del consiglio provinciale di via Garibaldi (dalle 16,30 alle 19), si alterneranno varie voci: sono previsti gli interventi di Pierluigi Bersani, Maurizio Migliavacca, Piera Reboli, Massimo Valente, Fabio Fornari, Stefano Pronti, Marco Gelmini, Giovanni Smerieri, Ferruccio Braibanti, Enrico Corti, Giuseppe Chicchi, Francesco Acerbi. A moderare la giornalista Antonella Lenti.
Pierluigi Filippi, cooperatore e amministratore che ha ricoperto vari ruoli pubblici, scomparso nel 2016 , si è occupato dei temi più svariati nella sua lunga carriera: di servizi sociali e della riforma Basaglia, dello sviluppo dell’energia nucleare e del suo controllo ambientale, di turismo, cultura e ricerca storica. Per tanti della sua generazione e di quelle successive è stato un punto di riferimento, perchè Filippi incarnava un’idea forte della politica fatta di azioni quotidiane, di tattiche, alleanze e compromessi, che tuttavia non erano mai separate da una visione di ampio respiro, da un’idea di emancipazione e progresso per l’intera comunità, in una parola, dall’interesse generale.