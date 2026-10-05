Dopo l’ennesimo fine settimana estivo su tutta l’Italia, qualcosa finalmente cambia. La goccia fredda che sta determinando maltempo in sede iberica verrà agganciata da una seconda goccia fredda in discesa dall’Europa centrale verso il nord Italia. Si creerà un sistema frontale di natura temporalesca sul Mediterraneo che interesserà la nostra Penisola tra mercoledi 7 e giovedì 8 ottobre.

Satelliti 3BMeteo

Lunedi 5 ottobre prime precipitazioni locali sui settori di ponente specie tra pomeriggio e sera, e locali tra Trentino-Alto Adige e Valtellina. Martedì 6 ottobre peggiora su alto Tirreno, Sardegna e parte del nord-ovest con rovesci, per il resto ancora invariato. Temporali e nubifragi in mare aperto. Peggioramento più strutturato al nord ed al centro con calo delle temperature, tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, questo sarà un sistema frontale di matrice mediterranea che riporterà la pioggia su diverse aree della nostra Penisola.

La perturbazione dovrebbe coinvolgere (secondo la stragrande maggioranza dei modelli) soprattutto il Levante Ligure, la Toscana, l’Emilia orientale, la Romagna, l’Umbria occidentale, le coste venete e il Friuli-Venezia Giulia. Il quadro termico subirà un calo e si avvicinerà finalmente a valori più consoni al periodo in corso. Il Mediterraneo ancora fortemente surriscaldato potrebbe portare fenomeni intensi stante il contrasto termico con le correnti più fresche in arrivo. Le precipitazioni previste sulle Alpi, specie orientali e soprattutto venerdì 9 ottobre, potrebbe nevicare attorno ai 1800 metri. Miglioramento al Nord. Da sabato 10 ottobre tornerà l’anticiclone con bel tempo al Centro-Nord e le ultime piogge al Sud. Temperature in diminuzione.

IN DETTAGLIO a Piacenza per il periodo da lunedì 5 a domenica 11 ottobre 2026:

Lunedì 5 ottobre giornata caratterizzata da stabilità atmosferica con passaggi di velature sparse o cieli parzialmente nuvolosi. Le nubi tenderanno ad aumentare leggermente in serata, ma senza portare precipitazioni. Temperature: Clima gradevole con massima che toccherà i 24° (fino a 25° locali) e minima serale che scenderà intorno ai 13° – 14°.

Martedì 6 ottobre aumento della variabilità con cieli caratterizzati da nubi sparse alternati a schiarite. Il tempo si manterrà comunque asciutto per l’intera giornata. Temperature: Valori stazionari e miti; la massima si attesterà sui 24°, mentre la minima notturna sarà di circa 14°.

Mercoledì 7 ottobre netto peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’arrivo di una perturbazione. Sono previste piogge e rovesci intermittenti alternati a brevi schiarite. Temperature: In sensibile calo nei valori massimi a causa del maltempo, che si fermeranno a 22°. La minima rimarrà stabile sui 13°.

Giovedì 8 ottobre continua la fase di instabilità con una giornata marcatamente piovosa e perturbata. Cielo coperto con precipitazioni diffuse. Temperature: Calo termico avvertibile soprattutto di giorno: la massima scenderà fino a 20° – 22°, mentre la minima notturna risalirà leggermente sui 15° per via della costante copertura nuvolosa.

Venerdì 9 ottobre progressiva attenuazione del maltempo. Si registrerà il passaggio di ultime velature o nubi sparse associate a ampi e diffusi spazi di sereno via via più ampi nel pomeriggio. Temperature: Massima stazionaria sui 21° e minima che tornerà a scendere regalando una notte fresca intorno ai 12° – 13°.

Fine Settimana (10 – 11 ottobre)

Sabato 10 ottobre splendida giornata di stampo autunnale con il ritorno del cielo completamente sereno. Ottima visibilità e venti deboli. Massima gradevole a 20° e minima frizzante all’alba intorno ai 9°.

Domenica 11 ottobre si conferma il tempo ampiamente stabile e poco nuvoloso su tutto il piacentino. Clima ideale per attività all’aperto con massima in lieve risalita fino a 21° e minima notturna ferma a 8°.

Stefano Cavanna

Fonti: meteolive.it – ilmeteo.it – 3BMeteo.it – Meteo AM – ArpaE