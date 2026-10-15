“Più controlli e ispezioni nei cantieri”. Le richieste dei sindacati al Tavolo regionale sulla sicurezza

Bologna – Il Patto per il Lavoro, il Clima e l’Economia sociale è il punto di partenza e di riferimento per affrontare la sicurezza sul lavoro , in particolare nell’edilizia. Misurare per controllare chi entra ed esce dai cantieri con anche le adeguate tecnologie come il badge elettronico , facendo tesoro delle esperienze già attive sul territorio regionale e nazionale. E poi l’urgenza di accrescere il numero degli ispettori che controllano la regolarità dei luoghi di lavoro. E infine, rafforzare una formazione di qualità quale elemento essenziale e propedeutico prima accedere nei cantieri, soprattutto per i lavoratori stranieri. Sono queste le richieste delle forze sindacali regionali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil che oggi hanno partecipato al tavolo istituzionale dedicato al settore dell’edilizia , convocato a Bologna in Regione dall’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia . Prima dell’incontro l’assessore è andato dai lavoratori e dalle lavoratrici in presidio sotto le Torri di Kenzo Tange . Organizzato da Filleal, Filca e Feneal dell’Emilia-Romagna, assieme alle rappresentanze dei vertici regionali di Cgil, Cisl e Uil, il presidio ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sugli incidenti e le morti sul lavoro, in particolare nei cantieri edili.

“Questo tavolo, sindacato e istituzione regionale, sarà permanente e con una cadenza costante sarà necessario confrontarci per aggiornarci sullo stato della sicurezza nei cantieri del nostro territorio e per discutere idee e proposte – ha annunciato l’assessore Paglia -. Siamo pronti a dare all’Emilia-Romagna una legge regionale sulla obbligatorietà di iscrizione alle nostre casse edili delle imprese che operano nei cantieri regionali: puntiamo ad approvarla entro i primi mesi del 2027. Infine, in una discussione che dovrà impegnare tutte le rappresentanze economiche e sociali, ci impegniamo ad estendere il protocollo in essere a Reggio Emilia sul badge elettronico”. “Tra il 2019 e il 2025 in Emilia-Romagna – evidenziano i Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil – sono morti 597 lavoratori e nei primi otto mesi del 2026 siamo già arrivati a quota 60 di cui 17 nei cantieri edili. Numeri già drammatici che quest’anno vedono addirittura, fino ad ora, un peggioramento. Non le chiamiamo tragedie perché non sono fatalità, i morti sul lavoro hanno responsabili precisi: troppi imprenditori che mettono il profitto davanti alla vita delle persone. Sono quelli che risparmiano sulla formazione, che tagliano sulla manutenzione, che scaricano il rischio sugli ultimi anelli della catena di appalti e subappalti, dove i controlli non arrivano e i diritti nemmeno. Non è sfortuna, non è fatalità, si chiama mancanza di scrupolo, ed è un’abitudine che troppo spesso paga”. “Ci riteniamo soddisfatti dall’incontro – dichiarano i segretari Giuseppe Ledda, Roberto Casanova e Riccardo Galasso -, abbiamo già stabilito di incontrarci il prossimo 9 novembre per iniziare a mettere a terra queste quattro azioni”.