“Più giustizia sociale, no al riarmo” La Cgil piacentina manifesta a Roma

Anche una delegazione della Camera del Lavoro di Piacenza ha partecipato sabato 17 ottobre, alla manifestazione nazionale “La Via Maestra”, promossa a Roma dalla Cgil insieme a oltre cento associazioni e realtà della società civile. Il corteo ha attraversato il centro della Capitale, da piazza della Repubblica a piazza del Popolo, per rilanciare le rivendicazioni su lavoro, pace, ambiente, welfare e piena attuazione della Costituzione.

Tra le richieste, salari e pensioni più alti, contrasto alla precarietà, maggiore sicurezza sul lavoro, investimenti nella sanità e nella scuola pubbliche, giustizia fiscale e politiche di pace alternative alla corsa al riarmo. «Da Piacenza abbiamo portato le ragioni di lavoratrici, lavoratori e pensionati, in una mobilitazione che mette al centro la giustizia sociale e il futuro del Paese», sottolinea la Camera del Lavoro piacentina.