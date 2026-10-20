Pochi negozi chiusi, tanti studenti assenti. Il bilancio della paura in città

Dopo il messaggio della sindaca Katia Tarasconi, in riferimento a una manifestazione indetta per il 24 ottobre , subito è partito il tam tam digitale per un’iniziativa analoga, in programma per la giornata di oggi. Diverse scuole hanno così comunicato, alle famiglie e al personale, l’adozione di misure restrittive rispetto agli spostamenti, in via cautelativa sulla scorta di quanto accaduto nei giorni scorsi a Milano e Bologna. A fare paura è stato il contenuto dei tanti messaggi e gli screenshot delle chat che sono girati ieri: violenze su ragazze, ‘caccia’ agli stranieri, assalto di negozi e università privati. Testi identici a quelli circolati in altre città, come si legge sui quotidiani nazionali, con l’unica differenza delle località che cambiano. Al posto di Lecco e Bergamo, qui si parla di Piacenza e Cremona.