Pochi negozi chiusi, tanti studenti assenti. Il bilancio della paura in città
Pecentuali di assenti a scuola dal 25 all’80%, per il timore di disordini in città. Pochi i negozi con le serrande abbassate
Dopo l’allarme diffuso nella serata del 19 ottobre, rispetto a possibili disordini attesi nella giornata di oggi 20 ottobre, nel centro di Piacenza si vedono poche serrande abbassate in centro, nella zona di piazza Duomo, tra quelle indicate come possibile epicentro delle violenze annunciate via chat.
Più numerose, invece, le assenze degli studenti registrate a scuola. Si passa dal 40% dei licei Gioia e Colombini, al poco più di 24% del liceo Respighi, fino ad arrivare al 50% del liceo Cassinari – Tramello, e a sfiorare l’80% al Romagnosi – Casali. Alta la percentuale degli assenti anche nelle scuole di primo grado.
Dopo il messaggio della sindaca Katia Tarasconi, in riferimento a una manifestazione indetta per il 24 ottobre , subito è partito il tam tam digitale per un’iniziativa analoga, in programma per la giornata di oggi. Diverse scuole hanno così comunicato, alle famiglie e al personale, l’adozione di misure restrittive rispetto agli spostamenti, in via cautelativa sulla scorta di quanto accaduto nei giorni scorsi a Milano e Bologna. A fare paura è stato il contenuto dei tanti messaggi e gli screenshot delle chat che sono girati ieri: violenze su ragazze, ‘caccia’ agli stranieri, assalto di negozi e università privati. Testi identici a quelli circolati in altre città, come si legge sui quotidiani nazionali, con l’unica differenza delle località che cambiano. Al posto di Lecco e Bergamo, qui si parla di Piacenza e Cremona.
Resta ancora da capire la regia di questa ondata di paura. Tra i docenti c’è chi auspica che vengano svolte indagini serie per accertare la responsabilità di quello che si è configurato, sul nostro territorio, come una vera e propria interruzione di servizio.