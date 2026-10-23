Podenzano, operativa dal 26 ottobre la nuova Stazione dei Carabinieri

La caserma è stata intitolata al Vice Brigadiere Luca Di Pietra. L’Arma: “Struttura moderna e funzionale”

Da lunedì 26 ottobre i cittadini del comune di Podenzano potranno contare su un nuovo e solido presidio di sicurezza. Diventerà infatti operativa la nuova Stazione Carabinieri, che avrà competenza sull’intero territorio comunale. L’apertura del nuovo presidio è il risultato della collaborazione istituzionale tra la Prefettura di Piacenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Amministrazione comunale di Podenzano, che si è fatta carico di tutti gli oneri connessi alla realizzazione della struttura. Una sinergia nata dalla volontà condivisa di garantire al territorio un presidio di legalità e sicurezza, destinato a diventare un punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni locali.

La nuova Stazione Carabinieri, situata in via Piave 1/B – sottolineano dal Comando Provinciale -, è una struttura moderna e funzionale, progettata per rispondere alle esigenze logistiche e operative del personale dell’Arma che vi si troverà ad operare e a vivere. Infatti, oltre ai locali “operativi” situati al piano terra, al primo piano sono presenti anche alloggi di servizio, destinati ad accogliere il personale della Stazione con le rispettive famiglie. Aspetto non secondario, che consentirà a quei carabinieri e alle loro famiglie, di diventare cittadini a tutti gli effetti di Podenzano. La caserma è stata intitolata – a seguito dell’autorizzazione concessa dal Ministro della Difesa – al Vice Brigadiere Luca Di Pietra, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, caduto in servizio il 29 settembre 2014 a Castel San Giovanni, durante un inseguimento.