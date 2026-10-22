Polidipendenza, addiction e nuove fragilità, in Fondazione giornata di confronto

Come stanno cambiando le dipendenze? E soprattutto, il linguaggio con cui oggi le definiamo aiuta davvero a comprenderne la complessità oppure rischia di attenuarne la percezione sociale? A questi interrogativi proverà a rispondere il convegno aperto al pubblico “Nuovi termini, stessi problemi? Polidipendenza, dipendenze comportamentali, addiction: definizioni che si alleggeriscono, effetti che si moltiplicano”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Famiglia Nuova giovedì 29 ottobre dalle 8 e 30 nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Non solo sostanze

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il fenomeno delle dipendenze stia attraversando una fase di profonda trasformazione. L’ultima Relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze evidenzia infatti l’evoluzione dei mercati delle sostanze, dei modelli di consumo e dei bisogni di cura, in un contesto sempre più caratterizzato da policonsumo, nuove sostanze psicoattive, dipendenze comportamentali e utilizzo delle tecnologie digitali come canale di accesso e diffusione. “Le dipendenze cambiano forma e linguaggio, ma continuano a produrre effetti profondi sulle persone e sulle comunità. Con questo convegno vogliamo creare uno spazio di confronto tra ricerca, servizi e istituzioni per comprendere meglio i fenomeni emergenti e individuare risposte sempre più efficaci e rispettose della dignità delle persone”, afferma la Presidente della Cooperativa Famiglia Nuova Elisabetta Locatelli, che continua: “ Nel corso della mattinata verranno affrontati temi quali la polidipendenza, le dipendenze comportamentali, le infezioni sessualmente trasmesse correlate ai consumi, i progetti di prevenzione e riduzione del danno. Il convegno rappresenta un’importante occasione di confronto tra professionisti, istituzioni, servizi pubblici, mondo della ricerca e Terzo Settore. Al centro del dibattito vi saranno i cambiamenti in atto, l’efficacia degli interventi di prevenzione e cura, la riduzione del danno, la tutela dei diritti delle persone e la necessità di costruire risposte integrate capaci di coinvolgere ambiti sanitari, sociali, educativi e giuridici, le nuove forme di residenzialità terapeutica, l’educativa di strada e gli interventi rivolti alle persone più fragili”.

L’impegno di Famiglia Nuova

L’obiettivo è consolidare la conoscenza che il territorio di Piacenza ha della Cooperativa e promuovere una riflessione condivisa sulle sfide che le nuove forme di dipendenza pongono alle comunità locali. Famiglia Nuova da più di 30 anni gestisce qui nel piacentino, a Borgonovo prima, poi a Pianello Val Tidone, una comunità riabilitativa e nuove forme di residenzialità attenuata negli obbiettivi e nella assistenza. A Piacenza, con l’Azienda Sanitaria Locale e il SerDP in partenariato con altre Associazioni ed Enti del Terzo Settore. La volontà di Famiglia Nuova è di contribuire alla costruzione di percorsi di cura sempre più efficaci, personalizzati e fondati sull’evidenza scientifica, mantenendo al centro la dignità e la storia delle persone; da oltre quarantacinque anni la Cooperativa Sociale è nel settore dell’accoglienza, della cura e della riabilitazione delle persone con problemi di dipendenza. Una storia che ha accompagnato il passaggio dall’emergenza eroina degli anni Ottanta alle forme contemporanee di addiction, rendendo necessario un continuo aggiornamento delle competenze professionali e dei modelli di intervento.

Dalla ricerca all’azione

L’incontro si inserisce inoltre nel percorso di riflessione voluto da Famiglia Nuova, avviato dalla pubblicazione della ricerca “Valut-Azione”, realizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che ha analizzato dieci anni di attività della Cooperativa nel periodo 2014-2023.

Relatori a confronto

Tra i relatori della giornata figurano esperti e rappresentanti del nostro Ente, di Enti del Terzo settore, dell’Amministrazione pubblica, e di realtà nazionali impegnate nel contrasto alle dipendenze, tra cui il sociologo Carlo Cippitelli, il sociologo sanitario esperto in epidemiologia delle dipendenze Raimondo Maria Pavarin, il presidente onorario del Gruppo Abele Leopoldo Grosso, professionisti dei servizi pubblici per le dipendenze, ricercatori e operatori del Terzo Settore.

Informazioni utili

Convegno “Nuovi termini, stessi problemi? Polidipendenza, dipendenze comportamentali, addiction: definizioni che si alleggeriscono, effetti che si moltiplicano”

Quando: giovedì 29 ottobre 2026, dalle ore 8.30

Dove: Auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano, Complesso Santa Margherita, Via Sant’Eufemia 12, Piacenza

Organizzazione: Cooperativa Sociale Famiglia Nuova