Polledri a San Patrignano “Nessuno è la sua dipendenza. Nessuno è il suo errore”

Massimo Polledri ha partecipato in qualità di esperto del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, svoltosi il 23 ottobre nella Comunità di San Patrignano

“Nessuno è la sua dipendenza. Nessuno è il suo errore. Da questa consapevolezza deve partire ogni politica di prevenzione e recupero: ogni persona merita una possibilità concreta di ritrovare la propria libertà e ricostruire la propria vita”.

Lo dichiara Massimo Polledri, che ha partecipato in qualità di esperto del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, svoltosi il 23 ottobre nella Comunità di San Patrignano.

Promosso dai governi italiano e francese nell’ambito della Coalizione Europea contro le Droghe (ECAD), alla quale aderiscono 35 Paesi europei, l’appuntamento ha riunito 38 delegazioni internazionali. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Marie-Pierre Vedrenne, ministra delegata alla Cittadinanza presso il Ministero dell’Interno francese. Le conclusioni sono state affidate al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

“È stata ribadita la necessità di un intervento comune — sottolinea Polledri — perché il narcotraffico supera le frontiere e nessun Paese può affrontare da solo questa sfida. Occorre rafforzare la cooperazione, investire nella prevenzione e garantire percorsi di cura e reinserimento sociale e lavorativo”.

“Condivido il richiamo italiano a porre al centro il recupero della persona, senza fermarsi alla sola riduzione del danno. Il danno da evitare è anzitutto la droga stessa, sempre e comunque. Il nostro obiettivo deve essere aiutare le persone a liberarsi dalla dipendenza, senza rinunciare a nessuno e senza considerare nessuno irrecuperabile”.

La giornata è stata anche l’occasione per visitare la Comunità di San Patrignano e conoscere da vicino il suo impegno nel recupero.