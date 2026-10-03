Porte aperte alla Casa della Comunità di Bettola

Conoscere i servizi della Casa della Comunità, incontrare direttamente i professionisti e approfittare di alcune opportunità di prevenzione e valutazione. Sabato 10 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, la Casa della Comunità di Bettola apre le porte ai cittadini per una nuova tappa di La salute abita qui, l’iniziativa dell’Azienda Usl di Piacenza pensata per avvicinare le persone ai servizi sanitari e sociosanitari del territorio. Durante la mattinata sarà possibile entrare negli ambulatori, parlare con gli operatori e ricevere informazioni e consulenze in diversi ambiti: dai Disturbi cognitivi all’Oncoematologia, dalla Cardiologia e Diabetologia all’Otorinolaringoiatria, dal Consultorio familiare alla Salute mentale, dalla Farmacia alla Terapia del dolore.

Particolare spazio sarà dedicato alla prevenzione. Saranno proposti lo screening del rischio cardiovascolare e lo screening per i tumori del cavo orale, oltre ad attività e informazioni sulle vaccinazioni. I professionisti saranno inoltre a disposizione per colloqui, orientamento e approfondimenti sui diversi percorsi di cura e assistenza. In occasione dell’open day sarà possibile effettuare anche ecografie vascolari, con disponibilità dedicata dalle 10 alle 11.30. In particolare, sarà possibile sottoporsi a un esame dei tronchi sovraortici, cioè delle arterie del collo che portano il sangue al cervello, oppure a valutazione venosa o arteriosa degli arti inferiori. Queste tipologie di prestazioni saranno disponibili gratuitamente solo su prenotazione (possibile a partire dal pomeriggio di lunedì 5 ottobre) chiamando il numero 800.651.941.

Nel corso della mattinata si potrà conoscere anche il lavoro degli infermieri di famiglia e comunità, dell’Assistenza domiciliare integrata e degli infermieri delle attività specialistiche. All’esterno della struttura troveranno spazio anche le realtà che collaborano con i servizi e contribuiscono alla salute della comunità, tra cui Comitato consultivo misto, Avis, Aido, Pubblica Assistenza e Croce Rossa, insieme alle iniziative dedicate al movimento e ai corretti stili di vita (come i gruppi di cammino). L’open day di Bettola prosegue così il percorso di La salute abita qui, nato per far conoscere da vicino le Case della Comunità e rendere più semplice per i cittadini capire quali servizi sono disponibili, cosa offrono e a chi rivolgersi quando ne hanno bisogno.