Poste accorpa il centro recapito di Bobbio a Podenzano, i sindaci insorgono “Disagi e ritardi”

Un preavviso ricevuto da Poste Italiane nel quale si prospetta la riorganizzazione delle attività di recapito attualmente svolte dal centro postale di Bobbio con il “trasferimento dei servizi” nel centro di recapito di Podenzano. Ma i sindaci dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta insorgono di fronte a una soluzione logistica che il primo cittadino di Bobbio Roberto Pasquali non esita a definire “inconcepibile”. Perchè avrebbe ripercussioni sia sui lavoratori (i 7-8 postini in servizio) che sulla qualità del servizio di recapito della corrispondenza e dei pacchi in una porzione significativa della nostra montagna.

Alla manifestata intenzione di Poste di procedere all’accorpamento del servizio che riguarda una vasta fetta dell’alta Val Trebbia, l’Unione dei comuni ha reagito votando in maniera unanime una deliberazione il 30 settembre scorso nella quale si chiede di “riesaminare la decisione, sospendendone l’attuazione nelle more di un confronto con le rappresentanze territoriali e con gli enti locali interessati, al fine di valutare puntualmente l’impatto della riorganizzazione sul servizio di recapito e sull’utenza”. Inoltre gli amministratori locali sollecitano “che siano valutate soluzioni alternative all’accorpamento, ivi compreso il mantenimento di un adeguato presidio operativo sul territorio di Bobbio e altre modalità organizzative capaci di garantire livelli di servizio compatibili con le specificità dell’area montana”.

Secondo il sindaco Pasquali, accorpare in pianura il centro di recapito oggi collocato sul retro dell’ufficio postale di Piazza San Francesco di Bobbio avrebbe conseguenze innanzitutto per i lavoratori: “I postini che raggiungono le località più sperdute dell’alta valle sarebbero costretti a raggiungere prima il nuovo centro di recapito di Podenzano per poi tornare in val Trebbia e consegnare la corrispondenza. Non solo un disagio oggettivo ma anche un allungamento dei tempi e temiamo che questa situazione possa ripercuotersi anche sull’utenza, con una qualità del servizio peggiore e altre possibili disfuzioni”.