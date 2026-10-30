Poste “La nuova organizzazione delle consegne non avrà ricadute sul servizio”

“L’iniziativa, oltre a prevedere una nuova organizzazione – viene precisato – delle aree di recapito, prevede una nuova rete distributiva dedicata ai pacchi, con investimenti in mezzi di trasporto e nuova tecnologia. La nuova organizzazione sta progressivamente interessando tutto il territorio nazionale, in un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali e risponde alle mutate esigenze del mercato, caratterizzate dalla forte crescita dei volumi di pacchi per effetto degli acquisti online e dalla contrazione della corrispondenza ordinaria. L’azienda ricorda, infine, che non è prevista la chiusura di nessuno dei 77 uffici postali distribuiti in modo capillare in tutta la provincia, comprese le località montane”.