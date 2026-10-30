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Poste “La nuova organizzazione delle consegne non avrà ricadute sul servizio”

30 ottobre 2026 | 17:24
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di Redazione

Redazione

Poste &#8220;La nuova organizzazione delle consegne non avrà ricadute sul servizio&#8221;

L’iniziativa, oltre a prevedere una nuova organizzazione – viene precisato – delle aree di recapito, prevede una nuova rete distributiva dedicata ai pacchi

Attraverso una nota ufficiale, Poste Italiane informa che la nuova organizzazione del settore delle consegne, in atto anche in provincia di Piacenza, “non avrà ricadute sulla qualità del servizio”. Una posizione che replica alle preoccupazioni espresse dai sindaci dell’alta Val Trebbia dopo il recente proposito manifestato dall’azienda di chiudere il centro di recapito di Bobbio, che serve una parte significativa del comprensorio montano della provincia di Piacenza, per trasferirlo a Podenzano.

“L’iniziativa, oltre a prevedere una nuova organizzazione – viene precisato – delle aree di recapito, prevede una nuova rete distributiva dedicata ai pacchi, con investimenti in mezzi di trasporto e nuova tecnologia. La nuova organizzazione sta progressivamente interessando tutto il territorio nazionale, in un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali e risponde alle mutate esigenze del mercato, caratterizzate dalla forte crescita dei volumi di pacchi per effetto degli acquisti online e dalla contrazione della corrispondenza ordinaria. L’azienda ricorda, infine, che non è prevista la chiusura di nessuno dei 77 uffici postali distribuiti in modo capillare in tutta la provincia, comprese le località montane”.

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