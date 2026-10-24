Premio Faustini, tutti i premi della 48esima edizione
Presso la storica sede della Famiglia Piasinteina, si è riunita la giuria del Premio nazionale di poesia dialettale “Valente Faustini”
Concluse le valutazioni per la 48esima edizione del Premio Dialettale “Valente Faustini” – La grande tradizione della letteratura vernacolare si rinnova. Presso la storica sede della Famiglia Piasinteina, si è riunita la giuria del Premio nazionale di poesia dialettale “Valente Faustini” per valutare i testi presentati a questa prestigiosa 48esima edizione. L’importante kermesse letteraria, finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione della cultura vernacolare, è realizzata grazie al consolidato sostegno della Banca di Piacenza, partner fin dalla prima edizione.
I lavori della commissione esaminatrice – composta da Andrea Bergonzi, Anna Maria Figliossi, Fausto Frontini, Roberto Laurenzano, Francesco Matrantonio, Paola Nicelli e Cesare Ometti – sono stati coordinati dal razdur Danilo Anelli. Nel suo ruolo istituzionale di garante, Anelli ha supervisionato le procedure per garantire il rigido anonimato degli autori, i cui dati personali verranno associati ai titoli delle opere (15 poesie e 7 racconti in concorso) solo a scrutinio ultimato. La cerimonia ufficiale di consegna dei premi si terrà sabato 7 novembre 2026 alle ore 16:00 nella cornice della Sala Panini di PalabancaEventi (già Palazzo Galli), situata in via Mazzini 14 a Piacenza. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del dialetto, della poesia e delle radici culturali. La partecipazione è libera.
Vincitori 48esima edizione
Sezione poesia
1° Premio a Luigi Pastorelli con “A San Zorz”
2° Premio a Anna Botti con “Cl’äria dla duminca”
3° Premio a Fabrizio Solenghi con “Pröva a induvinä”
Premio Speciale Corrado Sforza Fogliani a Rino Scrivani con “La me bella, veccia Piaseinza”
Premio speciale Luigi Paraboschi a Francesco Ferri con “Un angelo e uno spirito femminile”
Premio speciale della Giuria a Agnese Bollani con “Dichiarasion d’amur”
Premio Speciale don Luigi Bearesi a Camilla Imberti con “Scol medi”
Sezione racconto
1° classificato a Désirée Bongiorni Manteghetti con “Al diäri dal Bruno”
2° classificato a Ermelinda Morsia con “E… Pucci: “Tōt l’unur… addiu baracca!”
3° classificato a Claudio Veneziani con “Al dè che mort me nonn”
Premio speciale Corrado Sforza Fogliani a Anna Botti con “Sum partì pr’al duver dal suldä e ho cattä la mé bella Piaseinsa”
Premio speciale Luigi Paraboschi a Anna Persi con “Un spigh ad Piaseinsa”
Premio speciale della Giuria a Massimo Paratici con “La cà dal Ginu”
Premio speciale don Luigi Bearesi a Tiziana Meles con “Ho vincì al lott”