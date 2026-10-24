Premio Faustini, tutti i premi della 48esima edizione

Concluse le valutazioni per la 48esima edizione del Premio Dialettale “Valente Faustini” – La grande tradizione della letteratura vernacolare si rinnova. Presso la storica sede della Famiglia Piasinteina, si è riunita la giuria del Premio nazionale di poesia dialettale “Valente Faustini” per valutare i testi presentati a questa prestigiosa 48esima edizione. L’importante kermesse letteraria, finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione della cultura vernacolare, è realizzata grazie al consolidato sostegno della Banca di Piacenza, partner fin dalla prima edizione.

I lavori della commissione esaminatrice – composta da Andrea Bergonzi, Anna Maria Figliossi, Fausto Frontini, Roberto Laurenzano, Francesco Matrantonio, Paola Nicelli e Cesare Ometti – sono stati coordinati dal razdur Danilo Anelli. Nel suo ruolo istituzionale di garante, Anelli ha supervisionato le procedure per garantire il rigido anonimato degli autori, i cui dati personali verranno associati ai titoli delle opere (15 poesie e 7 racconti in concorso) solo a scrutinio ultimato. La cerimonia ufficiale di consegna dei premi si terrà sabato 7 novembre 2026 alle ore 16:00 nella cornice della Sala Panini di PalabancaEventi (già Palazzo Galli), situata in via Mazzini 14 a Piacenza. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del dialetto, della poesia e delle radici culturali. La partecipazione è libera.