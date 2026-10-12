Presente e futuro della cura: a Piacenza il Festival dell’Infermieristica

Il Festival nasce dall’esigenza di “promuovere una riflessione critica e poliedrica sull’evoluzione della professione infermieristica all’interno dei profondi cambiamenti che stanno attraversando il sistema sanitario, la società e i bisogni di salute della popolazione”. L’invecchiamento demografico, l’aumento della cronicità, le fragilità sociali emergenti, la trasformazione dei modelli familiari, l’evoluzione tecnologica e digitale e la crescente complessità assistenziale stanno ridefinendo il significato stesso della cura. In questo scenario, la professione infermieristica assume un ruolo centrale non solo nella risposta clinico-assistenziale, ma anche nella costruzione di modelli organizzativi sostenibili, prossimi ai cittadini e orientati all’equità. La sessione mattutina sarà dedicata all’analisi dell’evoluzione dell’identità professionale infermieristica e ai cambiamenti che hanno interessato i modelli di assistenza e l’organizzazione sanitaria italiana. Verrà approfondito il tema della dimensione politica della cura, evidenziando come le scelte relative alla programmazione sanitaria, alle risorse professionali, alla formazione e ai modelli territoriali influenzino direttamente la qualità della vita delle persone e la tutela del diritto alla salute. La sessione pomeridiana sarà invece orientata alle esperienze innovative e ai nuovi scenari professionali emergenti, mettendo in evidenza la capacità dell’Infermieristica di adattarsi ai cambiamenti sociali e organizzativi. La libera professione, l’Infermiere di Famiglia e Comunità,

l’infermiere scolastico e la sanità digitale rappresentano esempi concreti di un’evoluzione professionale che amplia i contesti di intervento dell’infermiere, rafforzando il ruolo della prossimità, della prevenzione, dell’educazione sanitaria e della presa in carico territoriale.