Prestazione convincente con una bella reazione dopo il pari IL COMMENTO

Continua la rincorsa al primato da parte del Piacenza che supera nettamente una pericolosa rivale come il Caldiero, al termine di una prestazione senz’altro convincente a parte i primi 15′ della ripresa quando ha subito il pareggio. E’ stato proprio l’errore del portiere Bruno a dare la scossa e la forza di reazione ai ragazzi di Franzini capaci di sistemare il risultato in pochi minuti evidenziando progressi nel gioco e nella condizione atletica molto confortanti, in quanto hanno suscitato la convinzione che certi problemi tattici siano stati risolti o sono sulla via di soluzione.

Naturalmente se una rondine non fa primavera così una vittoria, anche se netta e convincente, non può aver risolto d’incanto tutti i problemi della formazione. Franzini, nell’occasione, gioca con due punte centrali supportate dal solito geniale Mustacchio. Del nuovo schieramento tattico ne beneficiano un po’ tutti, specie i centrocampisti e gli stessi difensori che hanno maggior libertà di manovra venutasi a creare con i maggior spazi che si creano a centrocampo. L’essere andato in vantaggio subito dopo pochi minuti ha consentito di giocare con più tranquillità senza i soliti patemi portando, però, un certo rilassamento che ha permesso agli avversari di crescere fino a raggiungere il pareggio, grazie ad un clamoroso errore del portiere Bruno (il primo in questo campionato).

Allora si è visto il miglior Piacenza che ha finalmente messo velocità e geometrie nelle sue azioni offensive. Il rotondo punteggio ne è stata la logica conseguenza. Un Piacenza, dunque, che sembra aver superato la fase di rodaggio proprio quando si avvicina il confronto diretto con la capolista Nibbiano (tra due giornate).

Luigi Carini