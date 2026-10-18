Previdenza medici e odontoiatri, focus in un convegno con il presidente Enpam Oliveti

Pensioni, welfare, sostegno ai giovani professionisti: saranno numerosi gli argomenti di interesse al centro del convegno dal titolo “La previdenza e l’assistenza ENPAM, le sfide presenti e future”, organizzato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e in programma sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 9, al Best Western Park Hotel (Strada Val Nure, 7 – Piacenza) All’appuntamento – significativa occasione di approfondimento sulle prospettive previdenziali e assistenziali per medici e odontoiatri – parteciperà anche il presidente dell’ENPAM (l’ente previdenziale di categoria) Alberto Oliveti, insieme al vice presidente Luigi Mario Daleffe e ai consiglieri Concetta (Titti) D’Ambrosio e Renato Mele.

Sarà proprio Oliveti, dopo la presentazione del congresso da parte del Presidente dell’Ordine Provinciale Augusto Pagani e del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Antonio Tosciri, ad aprire la mattinata con un intervento dal titolo “L’ENPAM oggi, preparando il domani”; a seguire Renato Mele interverrà su “Le tutele della libera professione e della pensione ENPAM”. Spazio quindi a Concetta D’Ambrosio per un intervento che approfondirà le tutele ENPAM della medicina generale, dei giovani professionisti e delle dottoresse e odontoiatre, mentre il vice presidente ENPAM Luigi Mario Daleffe fornirà una panoramica sulle prestazioni assistenziali erogate dell’ente previdenziale a favore degli iscritti. La mattinata si chiuderà con una tavola rotonda, con la possibilità per i partecipanti di confrontarsi con i relatori ed approfondire i temi trattati.

L’iscrizione al convegno – accreditato ECM per le professioni medico chirurgo e odontoiatra per n. 4,5 Crediti Formativi (100 posti) – è gratuita e va effettuata entro le ore 14 di giovedì 26 ottobre 2026.

INCONTRO FORMATIVO DEDICATO ALLA TELEMEDICINA – Il convegno sarà preceduto – venerdì 23 ottobre dalle ore 15 sempre Park Hotel – da un incontro formativo in presenza, organizzato dall’Ordine dei Medici con il sostegno della Fondazione ENPAM, dedicato alla telemedicina: un’occasione di confronto professionale ed approfondimento su una delle trasformazioni più rilevanti della sanità moderna, con contenuti che toccano aspetti pratici ed implicazioni cliniche. L’evento – dal titolo “Aggiornamenti in tema di telemedicina per il medico” – vedrà la partecipazione del Prof. Francesco Gabbrielli, medico pioniere nel campo delle innovazioni digitali e della chirurgia sperimentale e telematica, con esperienza trentennale nel settore in Italia e all’estero, e responsabile scientifico del corso FAD “Fondamenti di telemedicina per il medico, offerto gratuitamente da ENPAM e fruibile sulla piattaforma Tech2Doc, che si consiglia di seguire preventivamente per poter beneficiare appieno dei contenuti di approfondimento avanzato che verranno trattari durante l’incontro a Piacenza. Il corso affronta tutti gli aspetti della medicina a distanza, approfondendo i principi operativi necessari ad eseguire tutte le prestazioni basilari della telemedicina; chi avrà completato la didattica online, nel corso dell’evento del 23 ottobre potrà collegarsi tramite proprio dispositivo (pc, tablet o telefono) e con le proprie credenziali per effettuare in autonomia il test di valutazione del corso ed ottenere i 30 crediti ECM previsti. E’ possibile iscriversi entro le ore 14 del 22 ottobre inviando una mail a convegni@ordinemedici.piacenza.it, oppure contattando gli uffici di segreteria dell’Ordine dei Medici di Piacenza al numero 0523/323848.