Prima trasferta del campionato a Reggio Calabria per i Fiorenzuola Bees

Prima trasferta stagionale per i Fiorenzuola Bees, attesi domenica 4 ottobre alle ore 18 al PalaCalafiore dalla Pallacanestro Viola Reggio Calabria. La seconda giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027 propone ai gialloblù un confronto impegnativo contro una formazione che ha aperto la propria stagione con una convincente vittoria sul campo di Treviglio.

Per la squadra di coach Marco Del Re, il viaggio in Calabria rappresenta l’occasione per voltare pagina dopo il 91-94 subito al PalArquato contro Aurora Desio. Una sconfitta di misura, maturata al termine di una gara ad alto punteggio nella quale Fiorenzuola ha mostrato qualità offensive e capacità di reazione, pagando però una prima metà di incontro troppo permissiva nella propria metà campo. Contro Desio, i Bees erano partiti con grande energia, raggiungendo il 23-10 nel primo quarto prima di subire il ritorno degli ospiti. I 58 punti concessi all’intervallo hanno costretto i gialloblù a inseguire, ma nella ripresa la squadra ha saputo rientrare fino a giocarsi la vittoria nell’ultimo possesso. La tripla del possibile sorpasso di Paolo Marinelli non ha trovato il bersaglio, lasciando ai brianzoli i primi due punti della stagione. Proprio Marinelli, autore di 26 punti, e Riccardo Cecchinato, a quota 24, hanno guidato l’attacco dei Bees, sostenuti dai 14 punti di capitan Ambrosetti e dai 12 di Biorac. Indicazioni incoraggianti sul potenziale offensivo della squadra, da accompagnare ora a una maggiore continuità difensiva e a una gestione più lucida dei momenti decisivi.

Al PalaCalafiore servirà una prestazione solida contro una Viola che all’esordio ha dimostrato profondità e forza collettiva. La formazione di coach Michele Carrea ha espugnato il PalaFacchetti per 70-59, contenendo l’attacco di Treviglio e trovando risorse importanti lungo tutta la rotazione. I numeri della prima giornata raccontano bene l’impatto dei neroarancio: 47 rimbalzi contro i 36 dei lombardi, 36 punti dalla panchina e 38 punti realizzati in area. Dieci giocatori sono andati a segno, con Nikola Markovic a guidare il tabellino con 12 punti, seguito dagli 11 di Gabriele Romeo e dai 10 di Matteo Calvellini. Una distribuzione delle responsabilità che rende Reggio Calabria un’avversaria da affrontare con attenzione per tutti i quaranta minuti. Per Fiorenzuola sarà quindi fondamentale limitare le seconde opportunità, proteggere l’area e mantenere intensità sul perimetro. La capacità di reggere il confronto a rimbalzo e di costruire buoni possessi attraverso il lavoro difensivo sarà uno dei temi centrali della sfida.

Coach Marco Del Re presenta così l’appuntamento: “Contro Desio abbiamo disputato un primo tempo davvero insufficiente sul piano difensivo, concedendo 58 punti e lasciando troppo spazio sotto le plance, ma soprattutto dall’arco. Nella trasferta contro Reggio Calabria l’atteggiamento difensivo dovrà essere totalmente differente. Dopo il ko vogliamo voltare pagina, ma dobbiamo ripartire dalla nostra arma primaria che, lo ripeto, deve essere la difesa. Vogliamo resettare dopo aver analizzato bene l’ultima partita, ripartendo anche dagli aspetti positivi, che comunque ci sono stati. Abbiamo lavorato con tutti gli effettivi e siamo pronti per questa prima lunga trasferta stagionale”. I Bees si presentano dunque al primo appuntamento lontano dal PalArquato con la volontà di trasformare le indicazioni dell’esordio in un passo avanti concreto. Contro una Viola già capace di imporsi in trasferta, serviranno compattezza, attenzione e continuità per cercare i primi punti del campionato.