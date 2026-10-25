Prima vittoria stagionale per il Fiorenzuola, Rovato superato al Pavesi (2-1)

Prima vittoria di stagione per il Fiorenzuola , che al Pavesi supera il Rovato dopo essere andata sotto. Decisiva la doppietta di Formato. I primi 25 minuti sono di studio con pochi rischi per entrambe le formazioni, consce dell’importanza del risultato; i rossoneri si schiarano a 4 in difesa per la prima volta in stagione, con Mister Villa che cerca Bella azione al 26’ per il Rovato, con il centro dalla sinistra su cui il colpo di testa di Biritwum impegna ad una parata non semplice Cabrini sulla sua sinistra. Sul ribaltamento di fronte, Gallo lavora il pallone sulla fascia sinistra, lo serve a Formato al centro dell’area, ma l’attaccante rossonero non vede l’inserimento di Barozzini sulla destra e la potenziale occasione sfuma. In un episodio dentro l’area di rigore al 32’ si accende una mischia con il direttore di gara Caldirulo di Bari che estrae il cartellino rosso diretto per Jamali ed ammonisce Formato e Biritwum. Con la superiorità numerica, i rossoneri trovano una vera e propria sassata al 37’ da parte di La Vigna, con il pallone calciato dai 25 metri che sibila di poco sopra l’incrocio della porta di Fusi. Il Rovato non rinuncia alle ripartenze, trovando al 40’ Randazzo che converge dai 25 metri e cerca il secondo palo, ma il pallone finisce alla sinistra di Cabrini proteso in tuffo.

Nella ripresa Bertelli al 52’ trova un buon filtrante per Formato all’altezza del dischetto del rigore, ma l’attaccante rossonero sbaglia il controllo da ottima posizione e la potenziale ghiotta occasione sfuma. Al 57’ passa avanti il Rovato, trovando la battuta di una punizione veloce sulla sinistra, con Randazzo che servito corto, da posizione defilata sull’out di sinistra, mette il pallone sotto la traversa. 0-1. Nemmeno il tempo di mettere il pallone al centro dell’area e il Fiorenzuola reagisce rabbiosamente, con Formato che trova di rapina il pareggio. 1-1. Ancora Formato raddoppia al 78’, ricevendo la sponda di Gallo al limite dell’area e calciando forte e secco rasoterra sul primo palo, là dove Fusi non può proprio arrivare. 2-1. La partita sembra svoltare; La Vigna all’82’ su punizione dai 25 metri prova a sorprendere sul primo palo Fusi, ma il portiere del Rovato osserva uscire il pallone con discreto sangue freddo. Cazzaniga all’87’ riceve una bella sponda di Gallo al limite, ma il suo destro finisce ancora di poco a lato della porta di Fusi. Dopo due giri di orologio Cazzaniga viene servito caparbiamente da Formato ed è bravo a centrare per Agogliati, che solo davanti a Fusi gli spara sulla figura il potenziale colpo del ko. Il Rovato ci prova con generosità nei 5 minuti di recupero assegnati dall’arbitro Caldarulo, ma la difesa rossonera regge senza troppi affanni. Finisce 2-1, con il Fiorenzuola che conquista la prima vittoria stagionale e sale a quota 6 punti in graduatoria.