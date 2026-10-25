Primi punti per Gas Sales in serie B, espugnata Garlasco (2-3)

Cuore, carattere e personalità. La giovane Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza conquista così i primi due punti della sua stagione al termine di una battaglia durata cinque set.

Dopo un avvio complicato i giovani biancorossi hanno saputo reagire con maturità, ribaltando l’andamento della gara e trovando nel tie-break la lucidità necessaria per chiudere una partita combattuta fino all’ultimo pallone.

Partita in salita per Piacenza, costretta a inseguire dopo il netto 25-16 con cui i padroni di casa si sono aggiudicati il primo set. La risposta biancorossa non si è fatta attendere: maggiore incisività in attacco, migliore organizzazione muro-difesa e tanta determinazione hanno consentito ai biancorossi di conquistare il secondo e il terzo parziale per 25-20 e 25-19, portandosi a una sola frazione dal successo.

Garlasco, però, ha dimostrato il proprio valore riportando il confronto in equilibrio grazie al 25-19 del quarto set. Nel tie-break decisivo la sfida si è trasformata in un serrato punto a punto, risolto da una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza capace di mantenere sangue freddo nei momenti più delicati e chiudere sul 15-13.