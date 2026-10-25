Primi punti per Gas Sales in serie B, espugnata Garlasco (2-3)
Dopo un avvio complicato i giovani biancorossi hanno saputo reagire con maturità, ribaltando l’andamento della gara
Arrivano i primi due punti stagionali per la giovane Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che, nella seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie B, espugna il campo del Volley 2001 Garlasco imponendosi al tie-break (25-16, 20-25, 19-25, 25-19, 13-15) dopo una gara combattuta e ricca di emozioni. Un campionato che i biancorossi affrontano con una formazione Under 19 guidata in panchina da Matteo Antonucci e Francesco Caminiti.
Cuore, carattere e personalità. La giovane Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza conquista così i primi due punti della sua stagione al termine di una battaglia durata cinque set.
Dopo un avvio complicato i giovani biancorossi hanno saputo reagire con maturità, ribaltando l’andamento della gara e trovando nel tie-break la lucidità necessaria per chiudere una partita combattuta fino all’ultimo pallone.
Partita in salita per Piacenza, costretta a inseguire dopo il netto 25-16 con cui i padroni di casa si sono aggiudicati il primo set. La risposta biancorossa non si è fatta attendere: maggiore incisività in attacco, migliore organizzazione muro-difesa e tanta determinazione hanno consentito ai biancorossi di conquistare il secondo e il terzo parziale per 25-20 e 25-19, portandosi a una sola frazione dal successo.
Garlasco, però, ha dimostrato il proprio valore riportando il confronto in equilibrio grazie al 25-19 del quarto set. Nel tie-break decisivo la sfida si è trasformata in un serrato punto a punto, risolto da una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza capace di mantenere sangue freddo nei momenti più delicati e chiudere sul 15-13.
Protagonista della serata in casa biancorossa Simone Leombroni, miglior realizzatore della formazione piacentina con 21 punti e riferimento offensivo nei momenti chiave dell’incontro.
Tra le file dei padroni di casa era presente anche Alessandro Piccinelli, schiacciatore di grande esperienza che è stato protagonista in SuperLega, distinguendosi nel ruolo di libero.
Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza il successo di Garlasco rappresenta molto più di una vittoria: sono infatti i primi punti conquistati in un campionato affrontato con una squadra interamente Under 19, costruita per favorire la crescita tecnica e caratteriale dei giovani atleti del vivaio biancorosso.
Due punti che muovono la classifica e soprattutto certificano i progressi di un gruppo che, dopo la sconfitta dell’esordio, ha saputo reagire con determinazione e qualità. Una prestazione di carattere che conferma il valore del progetto giovanile biancorosso e offre ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali.
Il tabellino
Volley 2001 – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 2-3
(26-16, 20-25, 19-25, 25-19, 13-15)
Volley 2001 Garlasco: Piccinelli 14, Romanacci 10, De Benedittis 3, Avila 2, Correzzola 5, Tuis 21, Fabris (L), Fasano (L), Italia 7. Ne: Mancin. All. De Marco.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Cheapa 2, Bozzetti 16, Kotlar 5, Leombroni 21, Destro 9, Fraleone 8, Maffini (L), De Santis, Aquino, Ozzi 2, Tanev 1, Ne: Bonetti (L), Veneziani, Filagrana. All. Antonucci, Caminiti.
Note: durata set 26’, 25’, 27’, 31’ e 18’ per un totale di 137’. Volley 2001 Garlasco: battute sbagliate 18, ace 7, muri punto 11, errori in attacco 16, ricezione 47% (28% perfetta), attacco 32%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 20 ace 3, muri punto 6, errori in attacco 16, ricezione 48% (27% perfetta), attacco 36%.