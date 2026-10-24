Primo derby di stagione, Gutierrez “Vincere può darci una spinta importante”

Derby emiliano al PalabancaSport per la seconda giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. Domenica 25 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 1, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ospiterà Valsa Group Modena in una sfida, la prima stagionale davanti al pubblico amico, che mette subito in palio punti importanti e che richiama una delle rivalità più sentite della pallavolo italiana.

La formazione biancorossa arriva all’appuntamento forte del successo ottenuto all’esordio sul campo della Pallavolo Padova, vittoria che ha consentito alla squadra di coach Dante Boninfante di iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino in campionato. Dall’altra parte della rete troverà una Valsa Group Modena costruita per recitare un ruolo da protagonista e desiderosa di conquistare i primi punti stagionali dopo la battuta d’arresto all’esordio con Trento.

Sarà il primo derby emiliano della stagione, una gara che va oltre la classifica e che tradizionalmente richiama grande attenzione da parte degli appassionati. Al PalabancaSport si preannuncia una cornice di pubblico delle grandi occasioni per sostenere una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza chiamata a confermare le buone indicazioni mostrate nella prima uscita stagionale e in tutta la preseason.

I precedenti tra le due società raccontano di confronti sempre equilibrati e combattuti, spesso decisi da pochi palloni. Quindi vittorie per Piacenza, 14 per Modena in 29 match che fino ad ora hanno visto le due squadre affrontarsi.

Miguel Gutierrez: (schiacciatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “Quella con Modena è una partita dal significato particolare per me, perché lì ho vissuto una tappa importante della mia carriera. Sarà però soprattutto una gara molto importante per la nostra squadra: vogliamo dare continuità al lavoro che stiamo svolgendo e crescere ulteriormente come gruppo. Ci aspetta una sfida difficile contro un’avversaria di qualità, in una partita che, come ogni derby, avrà contenuti tecnici ed emotivi speciali. Noi dovremo pensare prima di tutto al nostro gioco, mantenendo alta l’intensità e l’attenzione in ogni momento. Siamo solo all’inizio della stagione, ma partite come questa possono dare una spinta importante. Giocare davanti al nostro pubblico sarà uno stimolo in più. Sappiamo quanto il PalabancaSport sappia trascinarci e vogliamo disputare una grande partita, per conquistare una vittoria che avrebbe un valore importante per la classifica e per il nostro percorso di crescita”.

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L’avversario Valsa Group Modena

Dall’altra parte della rete c’è Valsa Group Modena che al debutto in campionato ha segnato al PalaPanini il passo con Trento. Formazione quella modenese che si presenta al via della nuova stagione con un gruppo giovane, ambizioso e dal forte profilo internazionale. A guidare i gialloblù è Lorenzo Tuberini, in cabina di regia spazio al francese Amir Tizi-Oualou affiancato dal giovane Leonardo Barbanti. Completamente nuovo il reparto degli opposti, con Nik Mujanović e Sil Meijs, entrambi protagonisti con le rispettive Nazionali durante gli ultimi Campionati Europei. Al centro, insieme all’esperienza di Roberto Russo e Gabriele Di Martino, ci saranno Luca Tauletta e Pardo Mati. In posto quattro riflettori puntati su Luca Porro, affiancato da Thomas Jaeschke. Arthur Bento e Nicolò Garello, in seconda linea ci sarà invece il nuovo capitano Luke Perry con Federico Menchetti a completare il reparto. Una squadra ricca di entusiasmo, con diversi giovani provenienti dal vivaio, che vuole confermarsi dopo l’ottimo quarto posto della scorsa stagione e ben figurare anche in Europa, più precisamente in CEV Volleyball Cup.

Lorenzo Tubertini (Allenatore Valsa Group Modena): “A Piacenza ci aspetta un’altra gara molto impegnativa, contro una squadra che ha valori importanti e si colloca tra le migliori del campionato. In settimana ci siamo concentrati soprattutto su alcune situazioni del cambio palla e gli allenamenti hanno dato risposte positive. Mi aspetto di vedere questi miglioramenti anche in partita. Affrontare subito avversarie come Trento, Piacenza, Verona e Civitanova rappresenta una sfida importante, ma dobbiamo guardare soprattutto a noi stessi e alla crescita del nostro gioco. A Piacenza non partiamo certamente battuti, andremo in campo per provare a vincere, cercando di esprimere al massimo il nostro potenziale. Piacenza sta dimostrando di essere una squadra di altissimo livello, Manuel Zlatanov è una bellissima notizia per la pallavolo italiana: ha una capacità di adattamento incredibile e sembra trovarsi quasi meglio in SuperLega che in A2. Ricorda molto il padre, sia fisicamente che tecnicamente, e sta sorprendendo per il livello delle sue prestazioni. Qualcuno pensava che Piacenza potesse essersi indebolita dopo la partenza di Mandiraci, ma non è affatto così”.

PRECEDENTI: 29 (15 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 14 successi Valsa Group Modena)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nella stagione 2024-2025; Paolo Porro a Modena nella stagione 2020-2021; Dragan Travica a Modena nelle stagioni 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2016-2017.

A caccia di record:

In carriera tutte le competizioni: Dragan Travica (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) – 2 muri vincenti ai 300; Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) – 5 attacchi vincenti ai 1500; Thomas Jaeschke (Valsa Group Modena) – 3 battute vincenti ai 100; Luca Porro (Valsa Group Modena) – 30 attacchi vincenti ai 1500; Gabriele Di Martino (Valsa Group Modena) – 5 battute vincenti ai 100.

SuperLega Credem Banca 2026-2027

2ª giornata

Domenica 25 ottobre 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Cisterna Volley

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18.00

Vero Volley Monza – Rana Verona

Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Valsa Group Modena

Sir Susa Scai Perugia – Tinet Prata di Pordenone

Domenica 25 ottobre 2026, ore 19.00

Allianz Milano – Acqua Sant’Anna Cuneo

Classifica

Cisterna Volley, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova e Tinet Prata di Pordenone p. 3; Sir Susa Scai Perugia 2; Acqua Sant’Anna Cuneo 1; Ver Volley Monza, Rana Verona, Valsa Group Modena. Pallavolo Padova e Allianz Milano 0.