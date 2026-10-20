Prologis “riconverte” 22mila mq di logistica per la distribuzione di farmaci

Prologis, leader globale nel settore immobiliare logistico, annuncia con una nota stampa “l’avvio del più importante progetto di trasformazione mai realizzato in Italia attraverso Prologis Essentials”.

L’intervento prevede “la riconversione di Piacenza DC5, un immobile di 22mila 077 metri quadrati, in un polo logistico altamente specializzato per il settore farmaceutico, destinato a Cencora, società globale specializzata in soluzioni per il settore sanitario”. Il progetto riguarda “l’adeguamento tecnico e operativo dell’edificio per rispondere ai complessi requisiti di uno dei comparti più regolamentati della logistica, attraverso interventi che ne ridefiniranno le caratteristiche funzionali e impiantistiche”. “La nuova piattaforma – viene spiegato -, conforme alle Good Distribution Practices (GDP), consentirà a Cencora di rafforzare le proprie capacità di stoccaggio, movimentazione e distribuzione di prodotti farmaceutici in Italia, ampliando al contempo la propria rete logistica europea e l’offerta di servizi integrati a supporto delle aziende farmaceutiche a livello globale. Attraverso i propri servizi di logistica in conto terzi (3PL) e le soluzioni di commercializzazione, Cencora supporta i produttori nella gestione efficiente e conforme delle catene di approvvigionamento, favorendo la commercializzazione dei prodotti e la continuità delle forniture”.

L’intervento, gestito da Prologis Essentials con un approccio integrato chiavi in mano, trasformerà l’immobile esistente in una piattaforma per la distribuzione farmaceutica ad alta rotazione e la gestione della catena del freddo, nel rispetto dei requisiti GDP. Il progetto prevede “l’installazione di un sistema di controllo della temperatura in grado di mantenere gli ambienti tra 15°C e 25°C, oltre alla realizzazione di una cella frigorifera di 2.000 m² con temperature comprese tra 2°C e 8°C, per garantire le condizioni di conservazione richieste dai prodotti farmaceutici”. La struttura sarà inoltre dotata di “sistemi di scaffalatura ad alta densità con una capacità di stoccaggio di quasi 44mila posti pallet, serviti da carrelli trilaterali VNA (Very Narrow Aisle), progettati per operare in corsie strette e supportare attività di picking ad alta intensità”. È prevista anche la realizzazione di un’area di sicurezza di circa 2.200 m², delimitata da una struttura metallica, destinata allo stoccaggio di prodotti farmaceutici ad alto valore. Parallelamente, Prologis Essentials si occuperà della gestione delle autorizzazioni e degli adempimenti normativi, oltre che dell’adeguamento dell’infrastruttura elettrica e degli impianti dell’edificio.

In un settore caratterizzato da supply chain sempre più specializzate e requisiti regolatori stringenti, la capacità di riconvertire immobili logistici esistenti in infrastrutture operative dedicate ad attività critiche rappresenta un importante vantaggio competitivo. Matteo Liccioli, Essentials Solutions Manager di Prologis, ha commentato: «La logistica farmaceutica è uno dei settori che richiedono i più elevati standard operativi e normativi. La vera complessità di un progetto come questo non risiede nel singolo intervento, ma nella capacità di far lavorare insieme progettazione, impianti, sistemi di stoccaggio, autorizzazioni, compliance e tempistiche operative. È qui che il modello Prologis Essentials crea valore: il cliente ha un unico interlocutore, mentre noi coordiniamo l’intera filiera di competenze necessarie per portare l’immobile dalla configurazione iniziale alla piena operatività. Questo approccio ci consente di ridurre le interfacce e la complessità gestionale per il cliente, mantenendo una visione complessiva del progetto e dei suoi obiettivi».

Pedro Pereira, Vice President e Regional Managing Director per Italia, Spagna e Portogallo di Cencora 3PL, ha dichiarato: «L’Italia rappresenta un mercato strategico per il settore farmaceutico e per i medicinali specialistici, nel quale le aziende produttrici necessitano di infrastrutture logistiche capaci di rispondere a esigenze sempre più complesse. L’ampliamento della nostra rete 3PL a Piacenza ci consentirà di soddisfare la crescente domanda di servizi logistici specializzati nel mercato italiano, rafforzando al contempo la nostra presenza a livello paneuropeo. Grazie a una maggiore capacità operativa, a infrastrutture a temperatura controllata e a processi supportati dalla tecnologia, possiamo aiutare le aziende farmaceutiche a sviluppare le proprie attività, garantire una distribuzione sicura e conforme alle normative e favorire l’accesso dei pazienti a un numero sempre maggiore di terapie».