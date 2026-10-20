Prosegue l’allerta meteo per forte vento in Appennino

Nuova allerta meteo del servizio di Protezione Civile dell’Emilia Romagna per la giornata del 21 ottobre. Nelle prime ore della mattina di mercoledì 21 ottobre saranno ancora possibili temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, sul settore centro-occidentale della regione, con possibili effetti e danni associati. Per il territorio di Piacenza, a preoccupare è rischio frane in Appennino, e il forte vento che interesserà i rilievi e la media collina della provincia.