Proseguono i lavori al cimitero di San Protaso “Risposta a richiesta dei residenti”

Proseguono gli interventi di ricomposizione funzionale del cimitero di San Protaso. Le fotografie scattate durante le lavorazioni documentano la posa della nuova guaina impermeabilizzante sulle coperture interessate dall’intervento comunale: alcune superfici risultano già rivestite, mentre su altre le operazioni sono ancora in corso. “È una fase significativa – sottolinea l’amministrazione – per affrontare le infiltrazioni che hanno segnato le cappelle, come mostrano anche le immagini raccolte nel mese di luglio. La guaina costituisce la protezione prevista sotto il manto di copertura; nell’assemblea pubblica del 29 aprile erano state illustrate ai cittadini le modalità dell’intervento e la successiva sistemazione delle tegole”.

«Avevamo preso un impegno con San Protaso e oggi il lavoro è sotto gli occhi di tutti», dichiarano gli esponenti di SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco. «La scelta dell’Amministrazione guidata da Romeo Gandolfi è stata quella di ascoltare una richiesta sentita dalla frazione e darle una risposta concreta. Prendersi cura del cimitero significa rispettare le famiglie, la memoria dei loro cari e un luogo che appartiene alla vita della comunità». Il progetto complessivo, approvato dalla Giunta e affidato con la determinazione n. 1174 del 2025, dispone di un quadro economico di 120.000 euro. Nello scorso aprile era stato annunciato l’avvio dei lavori, le immagini odierne ne mostrano l’avanzamento sulla copertura delle cappelle. «Anche nei luoghi più silenziosi si riconosce la qualità di una Amministrazione», concludono i rappresentanti di SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco. «San Protaso ha chiesto attenzione: il Comune ha messo in campo risorse, un progetto e un cantiere. Continueremo a seguire le lavorazioni perché l’impegno assunto trovi pieno compimento».