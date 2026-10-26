Pulizia selettiva della vegetazione sui torrenti Arda e Ongina, al via l’intervento di Aipo

Sicurezza idraulica nel rispetto dell’ambiente: al via il diradamento selettivo della vegetazione sui torrenti Arda e Ongina – Prenderà il via entro la fine dell’anno un importante intervento di AIPo dedicato alla sicurezza idrogeologica della bassa Piacentina. L’intervento riguarderà i corsi d’acqua nei tratti di competenza AIPo che solcano il territorio di Villanova sull’Arda, e in particolare interesserà le sponde e le aste fluviali dei torrenti Arda, per 4 km, e Ongina, per 2 km.

L’intervento, che avrà una durata di circa tre mesi e un importo complessivo di 450mila euro, è parte del più ampio progetto di manutenzione straordinaria della vegetazione ripariale dei Torrenti Ongina, Arda, Chiavenna e Nure nei tratti di competenza AIPo denominato: “Intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica degli affluenti piacentini del fiume Po mediante gestione della vegetazione ripariale e adeguamento e ripristino delle opere idrauliche”.

Promosso nell’ambito della Programmazione Triennale delle Opere pubbliche di AIPo, è stato sviluppato secondo gli orientamenti normativi dell’Emilia-Romagna in tema di manutenzione e gestione della vegetazione e dei boschi ripariali, e prevede un’operazione mirata di diradamento selettivo delle essenze arboree e arbustive e decespugliamento della vegetazione ripariale. Il Progetto Esecutivo dello stesso, curato dallo Studio Zanzucchi Associati, composto da agronomi-forestali, naturalisti e ingegneri idraulici di Parma, si pone l’obbiettivo di migliorare la funzionalità idraulica dei corsi d’acqua nei loro tratti prevalentemente vallivi di pianura, dove il deflusso di piena raggiunge spesso la quota spondale/arginale, e dove le sponde risultano ripide e facilmente soggette a franamenti, con l’obiettivo prioritario di garantire il regolare deflusso delle acque, riducendo l’impatto di eventuali piene ed evitando la formazione di pericolosi restringimenti della sezione d’alveo con associato rischio di erosione delle sponde, dovuti al trattenimento del materiale flottante. Negli ultimi anni, infatti, l’accumulo di sterpaglie, alberi caduti o instabili e la crescita disordinata della macchia boschiva lungo le sponde, hanno parzialmente ridotto la sezione libera dell’alveo sia del torrente Arda che del torrente Ongina, e in caso di forti precipitazioni, tutto ciò potrebbe costituire una minaccia verso gli insediamenti urbani e le locali infrastrutture pubbliche e private, in particolare i ponti, a causa di potenziali ostacoli al deflusso delle piene.

Le lavorazioni in programma sono così sintetizzate: rimozione delle alberature secche e instabili: eliminazione delle piante morte in piedi o collassate nell’alveo, o a rischio di imminente schianto; diradamento selettivo della boscaglia fitta: taglio mirato degli alberi e arbusti che ostacolano il corretto deflusso della corrente nei punti più critici; eventuale e puntuale consolidamento di erosioni spondali con posa di modesti volumi di massi ciclopici e palafitte in legno. Se da un lato la priorità resta l’incolumità pubblica e la protezione del territorio, dall’altro l’intervento pone profonda attenzione alla salvaguardia dell’ecosistema ripariale. Le fasce boschive lungo l’Arda e l’Ongina svolgono infatti un ruolo primario come corridoi ecologici ed elementi naturalistici a garanzia della biodiversità. Per questo motivo i tecnici ed operatori incaricati opereranno un “diradamento selettivo”: a differenza del taglio raso integrale, la strategia adottata punta a conservare gli esemplari sani e la vegetazione autoctona di alto fusto, capace sia di trattenere il terreno senza ostacolare la corrente di deflusso e dall’altro creare adeguato ombreggiamento tale da contenere la ri-vegetazione incontrollata e il contenimento delle specie alloctone e/o invasive.