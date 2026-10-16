Quattro anni di collaborazione in Provincia “Per mettere in sicurezza i ponti servono 250 milioni”

Provincia di Piacenza al rinnovo degli organi elettivi il 29 novembre prossimo, è tempo dunque di bilancio di mandato per la presidente uscente Monica Patelli e i consiglieri. Nell’aula consigliare di via Garibaldi, davanti a un folto pubblico di sindaci e rappresentanti delle categorie economiche, Patelli ha sottolineato più volte lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato i quattro anni trascorsi alla presidenza: “Siamo stati la prima Provincia della Regione ad elaborare ed approvare il Ptav (Piano territoriale di area vasta con la pianificazione dello sviluppo ) e abbiamo realizzato investimenti nel quadriennio investimenti per oltre 50 milioni”. Il vice presidente Franco Albertini ha fornito un dato importante: “Sui ponti la Provincia ha completato il censimento di 381 manufatti e oggi il fabbisogno per metterli in sicurezza supera i 250 milioni di euro“.

“Sono stati quattro anni trascorsi davvero velocissimamente, ha esordito Patelli nella conferenza stampa che si è tenuta nella sala del consiglio provinciale di via Garibaldi – anni densi, di problemi da affrontare, di risultati raggiunti. Ma anche, e per certi aspetti soprattutto, almeno per me, di cose che ho imparato, di apprendimenti.

Quando sono stata eletta presidente quattro anni fa ero sindaca di Borgonovo da appena un anno, ero dunque agli inizi della mia esperienza amministrativa. La Provincia la conoscevo da ex collaboratrice, perché avevo lavorato qui anni prima, e avevo consapevolezza della qualità della sua struttura organizzativa e della sua tradizione di buona amministrazione.

Ma arrivarci da amministratore era tutta un’altra cosa. Anche perché nel frattempo erano arrivati i profondi cambiamenti introdotti dalla riforma Delrio. L’esperienza di questi anni mi ha insegnato innanzitutto che questo ente, nonostante il depotenziamento introdotto dalla Delrio, con un grave errore al quale non si è ancora posto rimedio, continua ad avere una importanza fondamentale per il territorio, soprattutto per quella parte del territorio amministrata da piccoli e piccolissimi comuni”.

“Mi ha anche insegnato che fare il presidente della Provincia – ha proseguito – è cosa molto diversa dal fare il sindaco. Ancora di più che per essere sindaco servono capacità di ascolto, dialogo, equilibrio, attenzione ai punti di vista di tutti. Soprattutto in territorio come il nostro così articolato e diversificato, dal punto di vista geografico economico e anche politico.

Ho anche imparato che qui in Provincia le appartenenze politiche o partitiche sfumano, diventano meno importanti, di fronte all’urgenza di rispondere a problemi del territorio che non hanno colore politico. La Provincia non può guardare alle diverse parti del proprio territorio e ai loro bisogni con il filtro del colore politico. Verrebbe meno alla propria ragion d’essere. Soprattutto la provincia del post Delrio, che si qualifica in particolare come casa dei comuni, di tutti i comuni, e che ha organi di governo ad elezione indiretta”.

“Durante il mio mandato abbiamo vissuto una peculiare esperienza di collaborazione – ha ricordato Patelli – tra i due schieramenti politici che siedono in consiglio: necessitata nel primo mandato consigliare, quando il presidente era espressione del centrosinistra in un consiglio a maggioranza di centrodestra, frutto di una scelta consapevole nel secondo. Ma anche nelle precedenti presidenze post Delrio nella stragrande maggioranza dei casi i provvedimenti del consiglio sono stati approvati all’unanimità. A dimostrazione dello spirito di collaborazione che ha sempre prevalso tra tutti i consiglieri. Voglio solo ricordare due dati che ci sottolineano la qualità del lavoro svolto da questa squadra e dall’Ente Provincia nel suo insieme: siamo stati la prima Provincia della Regione ad elaborare ed approvare il Ptav; abbiamo realizzato investimenti nel quadriennio investimenti per oltre 50 milioni, in larga parte finanziati da contributi e risorse proprie dell’Ente, contenendo al minimo l’indebitamento”.

Il vice presidente Franco Albertini ha ammesso: “Su questo mandato ho un punto di vista un po’ particolare. Sono stato consigliere nella prima parte del mandato Patelli e poi vice dopo il rinnovo del Consiglio, nel settembre 2024. Ho vissuto quindi tutte e due le stagioni che la presidente ha ricordato. Nella prima la collaborazione tra schieramenti era imposta dai numeri.

Nella seconda è stata una scelta. Posso dirvi che tra le due fasi è cambiata la forma, non la sostanza. Anche quando eravamo su posizioni lontane, in quest’aula si è sempre discusso di problemi concreti del territorio. Sono stati confronti anche vivaci, e non c’è niente di male: una gestione condivisa non vuol dire pensarla tutti allo stesso modo. Vuol dire riconoscere che certe questioni vengono prima delle appartenenze. Lo abbiamo dimostrato nel 2025, quando tutti i consiglieri provinciali, nessuno escluso, hanno firmato la richiesta al Governo di ripristinare i finanziamenti statali alle Province. Quella richiesta non era un gesto simbolico”.

“Sui ponti la Provincia ha completato il censimento di 381 manufatti – ha ricordato Albertini – e oggi il fabbisogno per metterli in sicurezza supera i 250 milioni di euro, mentre le risorse disponibili sono circa 35. Questa distanza non dipende da scelte di questa o di quella amministrazione. Riguarda le risorse che lo Stato riconosce agli enti che devono gestire le strade, e su questo terreno chi verrà dopo di noi dovrà continuare a farsi sentire. Vorrei dire qualcosa anche sulla montagna, un tema che mi sta particolarmente a cuore. Il Piano Territoriale di Area Vasta le dedica un obiettivo specifico, con una formula molto netta: fermare il declino. In questi anni abbiamo provato a farlo con interventi concreti. Le risorse del Piano complementare hanno finanziato oltre 3,5 milioni di euro di lavori sulle strade dell’area interna. A Bobbio, insieme al Comune, abbiamo realizzato con fondi Pnrr la nuova scuola superiore dell’Istituto San Colombano: una scuola in montagna è un motivo in più per restarci. Ci sono anche ferite ancora aperte. La Provinciale 47 di Antognano è chiusa dall’aprile 2025, e la ricostruzione è stata candidata al Piano speciale della Protezione civile per 5 milioni di euro. Chi vive in quelle valli sa che una strada interrotta non è solo un disagio: è un pezzo di comunità che si allontana. Infine, la riforma. La Presidente ha ricordato i limiti della legge Delrio. Serve che il Parlamento chiuda una transizione che dura da oltre dieci anni. Le Province hanno funzioni chiare e chiedono di avere organi e risorse coerenti con quelle funzioni”.

IN AGGIORNAMENTO

I risultati raggiunti e le sfide ancora aperte – Il bilancio della Provincia di Piacenza nella nota ufficiale.

Presentazione ufficiale del Bilancio di mandato 2022-2026, dedicato alle attività realizzate, alle risorse impiegate e ai principali risultati raggiunti dall’Ente nei quattro anni di amministrazione.

All’incontro hanno preso parte la presidente Monica Patelli, il vicepresidente Franco Albertini e i consiglieri provinciali che hanno fatto parte del Consiglio nel primo biennio di mandato, dal 2022 al 2024, e nell’attuale consiliatura, dal 2024 al 2026. Presenti, inoltre, numerosi sindaci, numerose altre autorità e rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e sociale e delle realtà del territorio.

La presentazione è stata l’occasione per ripercorrere il lavoro svolto nel quadriennio, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale, alla viabilità, all’edilizia scolastica, all’istruzione, alle pari opportunità, alla transizione digitale e ai servizi rivolti agli enti locali. «Questo Bilancio di mandato non vuole essere soltanto una sintesi di quanto realizzato, ma il racconto di quattro anni intensi, segnati da profondi cambiamenti e da sfide che abbiamo cercato di affrontare con responsabilità e concretezza», ha sottolineato la presidente Monica Patelli. «Abbiamo investito sulle scuole e sulle infrastrutture, colto le opportunità offerte dal Pnrr e dotato il territorio, con il Ptav, di uno strumento strategico per guardare al futuro.

Abbiamo inoltre sostenuto iniziative rivolte alla coesione sociale, alla cultura, alla formazione e alle giovani generazioni, cercando di interpretare fino in fondo il ruolo della Provincia come ente di area vasta, al servizio dei Comuni e delle comunità locali – ha continuato Patelli -.

Soprattutto, abbiamo scelto di lavorare confrontandoci e collaborando, nella convinzione che le sfide più complesse possono essere affrontate solo facendo sistema. | risultati raggiunti sono dunque il frutto di un lavoro corale, per il quale ringrazio amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori dell’Ente e tutti coloro che hanno collaborato con noi in questi anni, ma un ringraziamento particolare va all’intero Consiglio provinciale, al vicepresidente Franco Albertini per il confronto portato avanti nell’interesse dell’Ente e al Direttore generale uscente Vittorio Silva – ha concluso la presidente -. Restano comunque aperte questioni importanti, a partire dalla necessità di garantire alle Province risorse adeguate alle responsabilita che sono chiamate a esercitare, in particolare sul fronte delle strade, dei ponti e dell’edilizia scolastica anche alla luce del contesto geopolitico internazionale e ai continui incrementi dei costi energetici che si riflettono sia sulla gestione ordinaria – penso alle spese di riscaldamento che dovranno essere affrontate – sia sugli investimenti».

Anche il vicepresidente Franco Albertini ha evidenziato il valore della collaborazione istituzionale che ha accompagnato il mandato, unendosi al corali ringraziamenti: «in questi quattro anni il Consiglio provinciale ha affrontato temi complessi e scelte importanti per il territorio, cercando sempre di mettere al centro l’interesse delle comunità piacentine. In particolare, il confronto con i Comuni e l’ascolto dei territori hanno rappresentato un punto fermo di questi quattro anni – ha sottolineato Albertini -: le esigenze, infatti, sono molteplici e diversificate e la Provincia deve avere la capacità di riconoscerle e di dare risposte adeguate, penso in particolare alla montagna, dove viabilità, sicurezza, servizi e presidio del territorio assumono un valore ancora più forte. E su questa attenzione concreta ai territori che abbiamo cercato di costruire il nostro lavoro».