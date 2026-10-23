“Quel rovescio all’incrocio”, Giulia Gardani e Thomas Trenchi ospiti del Rotary Valtidone

Forti imessaggi lasciati dall’incontro con Giulia: la disabilità non è un limite, è un modo diverso di stare in campo. Il sorriso come scelta. La frase di Jannik Sinner riportata in copertina non è di circostanza: Giulia ha scelto di essere positiva, ed è quell’energia che l’ha salvata. La famiglia e la squadra. Da sola non ce l’avrebbe fatta. Fondamentale il ruolo del marito, dei tecnici e dell’autore che ha saputo ascoltare. Lo sport come inclusione vera. Come ricorda la prefazione di Stefano Meloccaro, lo sport paralimpico non è “altro” sport, è sport ad altissimo livello.