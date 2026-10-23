“Quel rovescio all’incrocio”, Giulia Gardani e Thomas Trenchi ospiti del Rotary Valtidone
Nella serata del 22 ottobre, al Ristorante La Palta di Borgonovo, sede del Rotary Club Valtidone, alla presenza del sindaco di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati nonché socia Rotary, della Presidente del Rotary Club Valtidone Katia Gentili, si è tenuto l’incontro di presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all’incrocio” con Giulia Gardani, il marito Matteo Maj, l’autore Thomas Trenchi e Paola Bassi, socia del Club.
Il libro, edito da Officine Gutenberg, non è un libro di tennis, è un libro su un bivio.
1. L’incidente – L’Incrocio
Giulia è una giovane tennista. Un grave incidente stradale in un incrocio le toglie l’uso delle gambe da un giorno all’altro. Giulia ci ha raccontato quei mesi: la rabbia, la paura, il non riconoscersi più.
2. La rinascita – Il Rovescio
Il rovescio era il suo colpo migliore da ragazzina. Diventa la metafora della sua seconda vita… Sacrificio, allenamenti, trasferte.
Forti imessaggi lasciati dall’incontro con Giulia: la disabilità non è un limite, è un modo diverso di stare in campo. Il sorriso come scelta. La frase di Jannik Sinner riportata in copertina non è di circostanza: Giulia ha scelto di essere positiva, ed è quell’energia che l’ha salvata. La famiglia e la squadra. Da sola non ce l’avrebbe fatta. Fondamentale il ruolo del marito, dei tecnici e dell’autore che ha saputo ascoltare. Lo sport come inclusione vera. Come ricorda la prefazione di Stefano Meloccaro, lo sport paralimpico non è “altro” sport, è sport ad altissimo livello.
Quella di Giulia è stata una testimonianza profondamente rotariana: resilienza, servizio, esempio per i giovani. Esattamente i valori che il Club Valtidone vuole portare sul territorio. In chiusura, è stata ‘spillata’ una nuova socia del club: Virginia Ossola.