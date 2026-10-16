“Qui non facciamo politica, ma amministriamo. E’ il nostro lavoro”

Bilancio di fine mandato anche per i sindaci e gli amministratori locali che compongono il consiglio provinciale, in vista del rinnovo atteso per la fine del mese di novembre. Per Patrizia Calza, sindaco di Gragnano, con delega alla Viabilità, attuazione PNRR, rapporti con UPI, questi ultimi due anni sono stati caratterizzati da luci e ombre. Da un lato le tante opere realizzate, dall’altro le risorse che sono state tagliate e che non sono sufficienti a coprire le esigenze, la manutenzione dei ponti su tutte. In riferimento alla delega della viabilità, Calza fa presente la difficoltà degli enti locali nel tutelare la sicurezza lungo le strade provinciali, percorse spesso da mezzi pesanti con portate eccezionali che finiscono per ammalorare velocemente le carreggiate. “Servono norme stringenti” ha detto Calza.

La collega di Rottofreno, Paola Galvani, con delega alla Pianificazione delle attività estrattive, ha esordito dicendo che “in questo palazzo mi sento a casa. Ringrazio la presidente Patelli che, in questi due mandati, è riuscita a tenere la barra dritta. Veniamo criticati perché qui in Provincia non si fa abbastanza politica, in realtà di questo io sono orgogliosa. Dopo la riforma Delrio qui non si fa politica, ma si amministra e noi abbiamo fatto il nostro lavoro. La pandemia ha cambiato tutto, noi abbiamo avuto la forza di alzare la testa e con capacità e professionalità siamo stati in grado non solo di trovare finanziamenti, ma anche di saperli utilizzare”.

Nadia Pompini, consigliera comunale di Vernasca, con delega Programmazione scolastica, diritto allo studio, pari opportunità, ha sottolineato come proprio questo incarico abbia rappresentato per lei “un privilegio personale e umano”, un’occasione di confronto con i drigenti scolastici e di collaborazione con la consigliera di parità Venera Tomarchio. Roberta Valla, sindaco di Travo, con deleghe al Turismo, marketing territoriale, rapporti con DTE, ha evidenziato l’importanza di saper lavorare in rete, con progettualità come Rete Cultura Piacenza, che promuove la collaborazione tra istituzioni. “Per il futuro – ha detto – mi auguro che si voglia ancora investire sulla Provincia”. Sergio Ferri, consigliere comunale di Piacenza, con delega a Agenda 2030, rapporti con Ente Parchi, valorizzazione del Fiume Po, ha ricordato come al centro del suo mandato abbia portato le istanze che sente proprie, come la tutela dell’ambiente e un equilibrato sviluppo del territorio. Ferri ha ringraziato la sindaca di Sarmato, Claudia Ferrari e l’ex direttore generale della Provincia Vittorio Silva per il lavoro svolto sul Ptav, così come la sindaca di Ferriere, Carlotta Oppizzi, per la battaglia contro le pale eoliche. ho portato le mie istanze, ambiente. Ringrazio l’ex direttore Silva e Claudia Ferrari, hanno lavorato su