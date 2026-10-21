Rapporto Ecomafia, nel 2025 a Piacenza 42 reati ambientali. 21 persone denunciate

In provincia di Piacenza, nel corso del 2025, sono stati commessi 42 reati ambientali (dato in linea con il 2024, quando erano stati 43), con 21 persone denunciate e 10 sequestri . È quanto emerge dal nuovo rapporto Ecomafia di Legambiente , presentato a Bologna presso la sede della Fondazione Forense Bolognese, e frutto dell’elaborazione dei reati accertati dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto nel 2025.“Ecomafia 2025.

Il ciclo dei rifiuti continua a mantenere il primato per reati in tutta la regione (492, 18 a Piacenza), confermando – evidenzia Legambiente come questo sia il settore su cui le ecomafie puntano nel 2025 mani e interessi. A livello nazionale è in forte crescita anche il numero degli incendi agli impianti di gestione (76 nel 2025, +24,7%). Al secondo posto i reati contro gli animali (dal bracconaggio alla pesca illegale, dai traffici di specie protette a quelli di animali da affezione fino agli allevamenti) con 446 reati accertati (14 a Piacenza), 371 persone denunciate e 82 sequestri. Il ciclo cemento mantiene il primato degli illeciti amministratici (1291, 5 a Piacenza), mentre calano i reati (abusivismo edilizio, violazioni penali in materia di urbanistica, cave illegali, tutela del paesaggio e appalti pubblici), “solo” 343, una flessione importante rispetto ai 656 accertati nel 2024, dovuta anche – viene sottolineati – alla forte contrazione del mercato dell’edilizia. A livello nazionale diminuiscono i reati contro il patrimonio culturale (2.276 quelli accertati, -23%), una flessione che si ripercuote anche sui controlli (-8,5%) ma crescono in maniera esponenziale gli arresti per i traffici di opere d’arte e reperti archeologici (34 nel 2025 contro i 2 registrati nel 2024). In aumento l’illegalità nella filiera agroalimentare: 67.677 i reati e gli illeciti amministrativi (+46% rispetto al 2024), con una crescita del 109,1% del valore economico di sequestri e sanzioni, per 968 milioni di euro.