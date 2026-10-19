“Ratti vicino ai cassonetti del cimitero di Alseno, rischio igienico – sanitario”

Nella mattinata di oggi sono giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per la presenza di diversi ratti in via Einaudi nel Comune di Alseno, nelle immediate adiacenze del cimitero del capoluogo, proprio nei pressi dei cassonetti della plastica e delle lattine. La gravità della situazione è documentata anche da alcuni filmati inviati dai residenti, nei quali si contano contemporaneamente una decina di esemplari di grandi dimensioni.

Di fronte a un potenziale rischio igienico-sanitario, la capogruppo della lista civica Uniamo Alseno, Valentina Casarola, si è attivata prontamente per segnalare l’emergenza alle autorità competenti. “Ho provveduto a contattare immediatamente il Sindaco, in quanto primo responsabile della sanità pubblica sul territorio comunale, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Lo stesso è accaduto cercando di raggiungere il capogruppo di maggioranza Contini. Ci viene da dire che si predichi bene e si razzoli male – dice Casarola -: più volte siamo stati criticati dalla maggioranza per aver sollevato problematiche tramite i giornali o i canali social. Oggi, dopo aver accolto il loro stesso suggerimento di metterci in contatto diretto e immediato prima di uscire sulla stampa, costatiamo purtroppo che a poco è servito”.

Alla luce dell’accaduto, il gruppo di minoranza ribadisce con forza la propria posizione: si richiede all’Amministrazione un monitoraggio costante e reale del paese. Il Comune non si limita tra le mura del Municipio, ma comprende tutto il territorio e i suoi quartieri.

La minoranza esorta a smettere di minimizzare il problema addebitando le colpe alla collocazione geografica o ai cittadini (“siamo in aperta campagna”): in questo caso si parla chiaramente di ratti e non di semplici topi di campagna e si chiede un’intensificazione immediata delle derattizzazioni e un potenziamento del sistema di videosorveglianza nell’area, così da individuare e sanzionare chi abbandona incivilmente i rifiuti, alimentando il degrado.