Razziata la farmacia dell’ospedale, nel mirino dei ladri i medicinali oncologici

I malviventi hanno agito tra sabato e domenica scorsi, quando il servizio di distribuzione dei farmaci è chiuso, forzando la porta d’ingresso e disattivando l’allarme

Un furto compiuto da una banda di esperti, andati a colpo sicuro per razziare una categoria di farmaci particolarmente costosi e ricercati, quelli oncologici. Nel mirino dei ladri è finita la farmacia dell’ospedale di Piacenza Guglielmo da Saliceto, collocata all’interno del complesso antico del nosocomio cittadino: i malviventi hanno agito tra sabato e domenica scorsi, quando il servizio di distribuzione dei farmaci è chiuso, forzando la porta d’ingresso e disattivando l’allarme.

Ad accorgersi dell’incursione, i responsabili della farmacia dell’ospedale al rientro al lavoro dopo il week end e delle indagini si stanno occupando i carabinieri. Quanto alle ripercussioni per i malati curati con i farmaci sottratti, non ci sono stati ritardi sulle somministrazioni delle terapie e l’azienda sanitaria ha provveduto a recuperare le dosi necessarie per non lasciare nessun paziente scoperto dalle cure così vitali.