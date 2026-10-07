Rdb, accordo integrativo anche per lo stabilimento di Alseno “Premio fino a mille euro”

Un premio di risultato fino a 1.000 euro lordi annui, un coordinamento dedicato alla sicurezza e obiettivi di miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Sono i punti principali del primo accordo integrativo aziendale del Gruppo RDB.ITA S.p.A. e Italprefabbricati dall’avvio della gestione giudiziale, che riguarda anche lo stabilimento di Alseno e i suoi 45lavoratori. Sottoscritta prima dell’estate e approvata con voto favorevole dai lavoratori in tutti i siti produttivi, l’intesa conclude un percorso avviato dalle organizzazioni sindacali nel 2021. Per il territorio piacentino – sottolineano i sindacati – rappresenta un passaggio importante: accompagna il rilancio industriale con il riconoscimento del contributo dei lavoratori, il sostegno al potere d’acquisto e il rafforzamento della prevenzione.

A illustrare i contenuti dell’accordo sul territorio sono Roberto Varani, segretario Filca Cisl Parma Piacenza; Federico Schifano, segretario Feneal Uil Piacenza; Alberto Zucconi, segretario generale Fillea Cgil Piacenza; e Roberto Santini, Rsu Fillea Cgil alla RDB. «Questa intesa rappresenta una vittoria fondamentale per tutti i lavoratori che in questi anni non si sono mai arresi e hanno lottato per conquistare sicurezza, dignità e il giusto riconoscimento economico. Il risultato raggiunto dimostra che il rilancio industriale può e deve passare dalla valorizzazione del lavoro e dalla qualità delle relazioni sindacali», spiegano nel comunicato unitario Massimo Fiorucci per Feneal Uil, Fabio Del Carro per Filca Cisl e Serena Morello per Fillea Cgil, insieme al Coordinamento Rsu.

Sul piano economico, l’accordo introduce un premio di risultato con un valore teorico massimo annuo di 1.000 euro lordi per lavoratore, legato a quattro indicatori: produttività, con un peso del 45%; presenza, 25%; qualità, 14%; sicurezza, 16%. Il premio riconosce il contributo dei lavoratori ai risultati aziendali e introduce una nuova componente della retribuzione a sostegno del loro potere d’acquisto. Salute e sicurezza sono un altro elemento qualificante dell’intesa. Viene istituito il Coordinamento di Gruppo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con incontri annuali in modalità telematica che coinvolgeranno Rls, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, direzione aziendale e organizzazioni sindacali. Una sede stabile di confronto per analizzare le criticità, condividere buone pratiche e individuare interventi di prevenzione, anche a beneficio del sito piacentino. L’accordo individua inoltre obiettivi di riorganizzazione dei processi produttivi e miglioramento della qualità, internalizzazione delle principali attività operative, investimenti per la modernizzazione e la sicurezza degli impianti e rafforzamento della formazione continua.

Per Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e Coordinamento Rsu “si apre così una nuova fase nelle relazioni sindacali del gruppo, nella quale il rilancio dell’impresa deve procedere insieme alla valorizzazione delle competenze e al miglioramento delle condizioni di lavoro”.