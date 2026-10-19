Riaperti a Vallera il centro “Elefante Variopinto” e la biblioteca 0-6 “L’elefante che legge”

Per informazioni è possibile chiamare il 344.3485212 o consultare le pagine Facebook e Instagram del centro L’Elefante Variopinto

Hanno ripreso la loro attività la scorsa settimana, al secondo piano della ex scuola per l’infanzia di Vallera, il Centro per bambini e famiglie “Elefante Variopinto” e la Biblioteca 0-6 “L’elefante che legge”. Due spazi educativi immersi nel verde, gestiti da Aurora Domuns per il Comune di Piacenza e pensati come opportunità di socializzazione, dialogo e confronto per i più piccoli e per gli adulti che se ne prendono cura.

L’Elefante Variopinto nasce proprio con l’obiettivo di accogliere i bambini da 0 a 3 anni insieme a genitori, nonni o babysitter, offrendo loro – con la mediazione degli educatori – la possibilità di scoprire il mondo attraverso attività di pittura, manipolazione, gioco simbolico e psicomotricità. Per gli accompagnatori adulti, si tratta non solo di un luogo dove stare con i figli fuori casa, ma anche dove conoscere altre famiglie e affrontare le piccole e grandi fatiche dell’essere genitori con il supporto di personale specializzato, anche grazie a uno sportello psicopedagogico e a incontri di coppia guidati da un counselor familiare. L’Elefante Variopinto è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.30, con alcune aperture straordinarie il sabato mattina. Per iscriversi basta presentarsi al centro, dove l’educatore fornirà tutte le informazioni e permetterà di provare il servizio per una giornata. Successivamente, con una tessera da sei ingressi, si pagherà la tariffa di 3.11 euro a bambino per ogni accesso. Una sorella o un fratello paga metà, il terzo figlio entra gratis.