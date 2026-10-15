Riapre al pubblico l’ufficio posta di Monticelli: locali rinnovati e più servizi

L’ufficio postale di Monticelli d’Ongina – spiega Poste Italiane – è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come ad esempio il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. L’ufficio postale di Monticelli d’Ongina è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 e 20 alle 13 e 35 e il sabato fino alle 12 e 35.