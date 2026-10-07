Riasfaltatura di via Guercino, verso la conclusione dei lavori
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Si avviano alla conclusione i lavori di riasfaltatura del manto stradale in corso lungo via Guercino a Piacenza, un cantiere che interviene su una strada di forte passaggio anche da parte di mezzi del trasporto pubblico locale. Dopo i lavori di fresatura nei giorni scorsi – fa sapere l’amministrazione comunale -, è in corso in queste ore la posa del nuovo asfalto: verranno così ripristinati oltre 2.500 metri quadrati. Tutte le operazioni si stanno svolgendo senza chiudere al traffico la via, ma con restringimenti di carreggiata. Nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, verranno completati i lavori con la tracciatura della segnaletica orizzontale.
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