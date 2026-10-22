Ricostruzione post sisma 2016, otto arresti della Finanza di Ancona. Perquisizioni anche a Piacenza

Ha coinvolto anche Piacenza una maxi indagine della Guardia di Finanza di Ancona che ha portato ad otto misure di custodia cautelare in carcere, 51 indagati e un sequestro di beni per oltre 57 milioni di euro. L’operazione “Ricostruzione”, coordinata dalla Dda, riguarda un presunto sistema illecito in commesse per la ricostruzione privata post-sisma 2016 e appalti banditi da Regione Marche, Erdis Marche e Università di Camerino, per accuse di truffa aggravata, infiltrazioni di criminalità organizzata di stampo mafioso, e corruzione.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Ancona hanno dato esecuzione, nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, Fermo, Roma, Caserta, Napoli, Reggio Calabria, Modena, Terni, Chieti, Treviso e Piacenza a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona. Il provvedimento ha disposto la custodia in carcere per 8 dei principali indagati e l’interrogatorio preventivo per ulteriori 5 indagati. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha inoltre disposto il sequestro impeditivo di tre società e il sequestro preventivo di beni per oltre 57 milioni di euro. Parallelamente, sono state eseguite oltre 50 perquisizioni e acquisizioni documentali nei confronti di pubblici ufficiali, enti pubblici, professionisti e imprenditori.