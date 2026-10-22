Ricostruzione post sisma 2016, otto arresti della Finanza di Ancona. Perquisizioni anche a Piacenza
51 gli indagati, sequestrati beni per oltre 57 milioni di euro
Ha coinvolto anche Piacenza una maxi indagine della Guardia di Finanza di Ancona che ha portato ad otto misure di custodia cautelare in carcere, 51 indagati e un sequestro di beni per oltre 57 milioni di euro. L’operazione “Ricostruzione”, coordinata dalla Dda, riguarda un presunto sistema illecito in commesse per la ricostruzione privata post-sisma 2016 e appalti banditi da Regione Marche, Erdis Marche e Università di Camerino, per accuse di truffa aggravata, infiltrazioni di criminalità organizzata di stampo mafioso, e corruzione.
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Ancona hanno dato esecuzione, nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, Fermo, Roma, Caserta, Napoli, Reggio Calabria, Modena, Terni, Chieti, Treviso e Piacenza a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona. Il provvedimento ha disposto la custodia in carcere per 8 dei principali indagati e l’interrogatorio preventivo per ulteriori 5 indagati. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha inoltre disposto il sequestro impeditivo di tre società e il sequestro preventivo di beni per oltre 57 milioni di euro. Parallelamente, sono state eseguite oltre 50 perquisizioni e acquisizioni documentali nei confronti di pubblici ufficiali, enti pubblici, professionisti e imprenditori.
L’operazione, condotta dal Nucleo di polizia economico – finanziaria delle Fiamme Gialle di Ancona, si è articolata in più filoni, tra i quali, uno relativo alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche destinate alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici, i cui lavori sarebbero stati subappaltati anche a soggetti collegati alla criminalità organizzata calabrese e campana e, un altro, concernente condotte di corruzione che sarebbero state poste in essere da pubblici ufficiali e imprenditori. “È stata accertata, complessivamente – spiegano le Fiamme Gialle -, un’indebita allocazione di risorse pubbliche, quantificabile sulla base dell’importo indicato nei contratti di appalto sottoscritti con la privata committenza, in circa 200 milioni di euro, in violazione delle condizioni stabilite per l’erogazione dei contributi pubblici assegnati secondo le modalità del finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato di Cassa Depositi e Prestiti agevolato e corrisposti dall’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione con correlativo danno per lo Sato”.