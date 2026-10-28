Riforma della normativa regionale sull’abitare, incontro a Palazzo Farnese

Farà tappa a Piacenza venerdì 30 ottobre, con inizio alle 15 nella sala VII di Palazzo Farnese, il percorso di approfondimento dedicato alla riforma della legge 24 del 2001, la normativa emiliano-romagnola sulle politiche abitative, che la Regione ha avviato in modo itinerante sul territorio. Un momento di confronto e di incontro aperto a tutti gli amministratori locali, ai professionisti del settore e ai cittadini interessati, come occasione per raccogliere contributi e osservazioni che consentano di costruire, in modo condiviso, strumenti e progettualità sempre più rispondenti ai bisogni e alle sfide della comunità.