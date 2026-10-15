Rinforzo in attacco per il Fiorenzuola: Luca Mariotti

Nuovo rinforzo per il reparto offensivo del Fiorenzuola, che annuncia l’ingaggio dell’attaccante Luca Mariotti. Nato a Massa, classe 2003, Mariotti è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, prima di affacciarsi al campionato di Serie D con la maglia del Seravezza Pozzi. Il suo percorso è proseguito con Fezzanese (25 reti in 77 presenze) e Ligorna, esperienze che gli hanno permesso di consolidarsi nella categoria, fino all’approdo al Ghiviborgo nella stagione 2025/2026, squadra con cui ha realizzato 14 reti in Serie D Girone E prima di accasarsi in questo primo scorcio di stagione al Club Milano, realizzando 1 goal e 1 assist nel Girone B di Serie B. Seconda punta di passo e capacità di attaccare lo spazio, Mariotti entra a far parte del gruppo rossonero, mettendo a disposizione della squadra l’esperienza maturata nel massimo campionato dilettantistico.