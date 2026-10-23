Riscaldamento, a Piacenza accensione anticipata: consentita da sabato 24 ottobre

Da sabato 24 ottobre sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale di Piacenza, in anticipo rispetto alla data del 1° novembre precedentemente stabilita. Lo dispone l’ordinanza firmata venerdì 23 novembre dalla sindaca Katia Tarasconi. Il provvedimento tiene conto delle condizioni meteorologiche previste e ha l’obiettivo di “garantire adeguate temperature negli ambienti e tutelare la salute della popolazione, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili”. L’accensione sarà consentita per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionabili, nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 23. Si tratta di una possibilità, da utilizzare in base alle effettive necessità.