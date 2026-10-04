Rischia di soffocare dopo la poppata “Bimbo salvato dai genitori con le manovre di disostruzione”

Bimbo di pochi mesi rischia di soffocare dopo la poppata, i genitori eseguono le manovre di disostruzione pediatrica imparate, pochi giorni prima, durante il corso organizzato dalla Pubblica Assistenza San Giorgio, e il piccolo sta bene. Una storia a lieto fine che dimostra come l’impegno profuso da tante associazioni sul territorio abbia risultati concreti: salvare vite. A raccontarla, Andrea Merli, il responsabile della formazione della Pubblica San Giorgio. La chiamata al 118 è arrivata nella serata tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Una giovane famiglia ha chiesto l’intervento dei sanitari perché il loro bimbo si era sentito male dopo la poppata, e stava rischiando di soffocare. In attesa dell’arrivo dei soccorritori, hanno messo in pratica le manovre di disostruzione pediatrica, apprese proprio la settimana prima durante il corso organizzato dalla Pubblica. All’arrivo dei sanitari, il rischio soffocamento era stato scongiurato, e il piccolo piangeva a pieni polmoni. Per sicurezza, è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli.

“Durante l’intervista con i medici, la mamma ha raccontato di aver seguito il nostro corso. Ha detto che era scettica, perché pensava potesse servire più avanti, quando il bambino avrebbe iniziato a mangiare cibi solidi. Invece la sua decisione si è rivelata provvidenziale – racconta Merli -. Consigliamo di seguire il corso a genitori anche con bimbi così piccoli, un invito esteso a tutti i familiari – nonni, zii, parenti – che si occupano della cura dei bambini, così come a baby sitter. Il momento della nutrizione, ad esempio con il biberon e il latte artificiale, magari non disciolto bene, può creare il problema che ha affrontato questa famiglia. Certo, noi spieghiamo la teoria e diamo consigli su come affrontare anche l’emotività del momento, ed è questa la parte più difficile. I genitori del bimbo hanno fatto tutto in maniera corretta: chiesto l’intervento del 118 e contestualmente avviato le manovre di disostruzione. A loro non possiamo che fare i nostri complimenti”. Imparare questa procedura è utile per chi ha a che fare con bambini e ragazzi dagli zero mesi fino ai 10 – 12 anni. “Infatti organizziamo incontri anche nelle scuole, su richiesta egli insegnanti, così come nelle parrocchie” conclude Merli.