Roncaglia: nuovo studio medico e futuro della ex scuola, l’assemblea coi residenti

Entra nella fase esecutiva il piano di ricostruzione della ex scuola di Roncaglia, di cui si era reso necessario, per ragioni di sicurezza strutturale, l’abbattimento dopo la dichiarazione di inagibilità. L’iter di realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale, della superficie di circa 150 metri quadrati, è stato presentato nelle scorse settimane agli abitanti della frazione di Piacenza durante un incontro pubblico al quale il vicesindaco Matteo Bongiorni è intervenuto insieme al consigliere comunale Matteo Anelli, illustrandone i dettagli con l’ausilio del progettista, l’ingegner Stefano Tassi. “Il nuovo stabile monopiano – ha spiegato Bongiorni – sarà dotato di un’area esterna con fronte accessibile e di uno spazio verde. Si comporrà di un ingresso e di un blocco bagni centrale, con un’ala che prevede la predisposizione di uno studio medico attrezzato e di un’altra saletta ad uso ufficio. Nell’altra ala si prevede un’unica sala polivalente destinata ad ospitare iniziative di vario genere”.

L’opera prevede due stralci. La prima fase, già finanziata con un investimento di circa 250 mila euro, chiude la partita delle compensazioni Akno e riguarda sia la progettazione esecutiva, sia la realizzazione della parte strutturale. Si prevede di avviare il cantiere entro la fine del 2026, per proseguire i lavori nell’anno successivo. Il secondo stralcio di completamento, per un importo almeno di pari valore, sarà invece finanziato con fondi comunali. Proprio nel nuovo immobile si trasferirà, in via definitiva, lo studio provvisoriamente allestito nella sede di strada alla Chiesa 23, che dal 29 settembre vede la presenza in loco, ogni martedì dalle 9 alle 11, del dottor Maurice Kotto, medico di medicina generale dell’Ausl, a seguito di un percorso che l’Azienda sanitaria e il Comune di Piacenza hanno coordinato e accompagnato, ma che è stato reso possibile innanzitutto grazie all’impegno della comunità locale, che si è fatta quasi interamente carico delle spese necessarie. A questo scopo è stata organizzata, nella serata del 2 ottobre, una cena benefica che ha visto partecipi numerosi abitanti della frazione.

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La ristrutturazione e l’approntamento dello studio medico ha infatti coinvolto in primis la parrocchia, proprietaria dello spazio, unitamente al Circolo Anspi e all’associazione Amici del Presepe: “Un ringraziamento particolare va ai nostri concittadini residenti a Roncaglia e a don Giuseppe Sbuttoni – hanno rimarcato il vicesindaco Bongiorni e il consigliere Anelli – per la grande sensibilità e la disponibilità dimostrata nel mettere in campo le risorse che hanno consentito di mantenere un servizio pubblico di fondamentale importanza”, per il quale si sta peraltro valutando la possibilità di un altro giorno di apertura.

Anche di questo tema si era parlato nel corso dell’incontro con gli abitanti della frazione nelle settimane precedenti, così come di altre questioni contingenti tra cui l’allaccio idrico del cimitero, ad oggi ancora non funzionante a causa di una perdita sotterranea del tubo. L’Ufficio Manutenzione e i Servizi cimiteriali del Comune hanno programmato un intervento entro il mese di ottobre, per la sostituzione di tutto il tratto che dal contatore porta all’allaccio stesso del cimitero, in modo da prevenire ulteriori perdite. Durante l’assemblea, inoltre, si è dibattuto su un nodo particolarmente sensibile per la comunità di Roncaglia, ovvero il traffico di attraversamento del territorio. “L’Amministrazione – rimarca l’assessore Bongiorni a questo proposito – da qualche mese sta seguendo con grande attenzione l’evolversi dei progetti strategici di estensione della rete stradale esistente in alcuni comparti della nostra città e della provincia. Opere legate al Ministero dei Trasporti e alla concessione autostradale Itp (Ivrea-Torino-Piacenza), tra le quali compare anche la tangenziale di Roncaglia. È sinceramente difficile prevedere una soluzione efficace nel breve periodo, ma nel frattempo cercheremo di seguire maggiormente alcuni aspetti sollevati dagli abitanti, per ridurre quanto possibile il loro disagio”.