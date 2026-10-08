Rugby: Alex Mattioli dalle Zebre rinforza la mischia Lyons

Un importante rinforzo in Seconda Linea per Sitav Rugby Lyons: arriva come Permit Player dalle Zebre Alex Mattioli, 23enne parmigiano che è pronto a mettersi in mostra in maglia bianconera. Per gli appassionati del rugby italiano non ci sono bisogno di presentazioni: Mattioli è uno dei prospetti più attesi dell’ovale azzurro, con già importanti esperienze alle spalle. Cresciuto tra Rugby Parma e Rugby Colorno, Mattioli ha seguito tutta la trafila delle Nazionali Giovanili Azzurre, arrivando a ricoprire i gradi di Capitano della Nazionale U20 e a vincere due scudetti giovanili. Il grande salto arriva nel 2023, quando si trasferisce in Francia al Racing 92, diventando uno dei punti fermi della formazione Espoirs Ciel et Blanc. Per la stagione 2026/2027 ha fatto ritorno in Italia, con le Zebre che puntano a farlo crescere e diventare un elemento importante della rosa. In qualità di Permit Player, quando non impiegato dalla franchigia ducale, potrà scendere in campo in Serie A Elite con i Leoni, ed è già pronto a fare il proprio esordio nella gara di Coppa Italia di sabato contro Viadana allo Stadio Beltrametti.

“Sono davvero contento di questa soluzione – ha dichiarato Alex Mattioli al primo giorno in bianconero – che mi permetterà di avere continuità e minuti di impiego in una squadra solida e vogliosa di giocare. Quando si è presentata l’opportunità ero molto soddisfatto di poter scendere in campo coi Lyons, una realtà che conosco molto bene avendo affrontato le squadre bianconere per tutto il mio percorso con le giovanili. Ho incrociato sui campi molti miei nuovi compagni, i Lyons sono sempre stati una società fiera, un grande gruppo con la voglia di giocare e vincere di squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo, trovare minutaggio e mettermi in mostra, e spero di contribuire alla crescita e ai risultati di squadra”. Sitav Rugby Lyons “ringrazia Zebre Parma per la collaborazione manifestata nel concludere questo importante accordo, e Alex per aver accettato con entusiasmo la possibilità di vestire la maglia bianconera”.