Rugby Carpi beffa sul finale i Lyons cadetti (22 – 20)

La SITAV Rugby Lyons torna dalla trasferta sul campo del Rugby Carpi con una sconfitta di misura per 22-20, maturata nel finale di una partita equilibrata e combattuta. I bianconeri, capaci di restare in vantaggio nella ripresa grazie alla meta di Mazzoni e al calcio piazzato di Profiti, vedono sfumare il successo a sei minuti dal termine, quando Ganzerli trova la marcatura decisiva per i padroni di casa. Una domenica nera per i bianconeri, che giocano tutta la ripresa senza numeri 10 di ruolo dopo gli infortuni di Spezia e Beghi e non riescono a imporre il proprio gioco. Per Spezia anniversario sfortunato, con la 100a presenza in maglia bianconera salutata da un infortunio.

L’avvio di gara vede il Carpi portarsi subito in vantaggio all’11’ con la meta di Baraldi F., trasformata da Catellani. La risposta dei Lyons non tarda ad arrivare: al 18′ è Mazzoni a schiacciare in meta, riportando i bianconeri in partita. I padroni di casa allungano nuovamente al 24′ con Sciarra, ancora con la trasformazione di Catellani, ma la formazione piacentina rimane agganciata al match e al 31′ accorcia le distanze con Borghi, la cui meta viene trasformata da Profiti. Si va così al riposo sul 14-12 per il Rugby Carpi, con la sfida ancora apertissima. Nella ripresa il confronto prosegue sul filo dell’equilibrio. Al 47′ Catellani centra i pali su calcio piazzato, portando i suoi sul 17-12. I Lyons, però, dimostrano di avere le risorse per reagire e al 58′ trovano nuovamente la via della meta con Mazzoni, che firma la propria seconda marcatura personale e riporta il punteggio in parità sul 17-17.

La SITAV Rugby Lyons continua a crederci e al 65′ passa in vantaggio grazie al calcio piazzato di Profiti, che porta il risultato sul 17-20. La partita sembra poter sorridere ai bianconeri, ma il Rugby Carpi non si arrende e al 74′ trova con Ganzerli la meta che ribalta nuovamente il punteggio, fissandolo sul definitivo 22-20. Nel finale i Lyons non riescono a completare la rimonta e sono costretti ad accettare una sconfitta che lascia inevitabilmente rammarico per il modo in cui è maturata. La prestazione ha comunque mostrato la capacità della squadra di restare in partita, rispondere ai tentativi di allungo degli avversari e trovare il vantaggio nella seconda frazione. Al termine della seconda giornata di campionato, il Rugby Carpi conquista quattro punti in classifica, mentre la SITAV Rugby Lyons porta a casa un punto.

Campionato Serie B2

Rugby Carpi – SITAV Rugby Lyons 22-20 (pt 14-12)

Marcatori: p.t.: 11’ m Baraldi F tr Catellani (7-0), 18’ m Mazzoni (7-5), 24’ m Sciarra tr Catellani (14-5), 31’ m Borghi tr Profiti (14-12); s.t.: 47’ cp Catellani (17-12), 58’ m Mazzoni (17-17), 65’ cp Profiti (17-20), 74’ m Ganzerli (22-20)

Rugby Carpi: Sciarra, Masè, Di Rosa, Caliendo, Ganzerli, Catellani, Cucuzza N, Perin, Cremonini, Cucuzza M, Baraldi F, Baraldi J, Ascari, Stipcevic (cap), Balboni. A disp: Donati, Yiarinakis, Zanni, Tintorri, Alvarenga, Incerti, Rositano. All: Ivanciuc

SITAV Rugby Lyons: Comizzoli, Mazzocchi, Oppizzi D., Profiti, Bart Cobbah, Spezia (cap) (21’ Beghi, 53’ Seminari), Isola F., Oppizzi A., Mutti (44’ Bongiorni, 77’ Cazzarini), Konte, Pozzoli, Isola F., D’onofrio (44’ Cantu’), Mazzoni, Borghi. A disp: Dima, Atanasov. All: Baracchi, Dimilito, Stead

Arb: Baldassarre

Cartellini: giallo Cremonini (Rugby Carpi, 30’); giallo Profiti (SITAV Rugby Lyons, 47’); giallo Ascari (Rugby Carpi, 50’)