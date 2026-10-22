Rugby, squadre Lyons in campo nel week end: il programma
Tutte le formazioni bianconere in campo nel fine settimana
Appuntamenti serrati nel fine settimana Lyons, con tutte le formazioni in campo e sfide ricchissime. Dopo l’euforia per la vittoria sul Parabiago la Prima Squadra fa visita ai Campioni d’Italia: sabato 24 ottobre alle ore 15.30 i Leoni sfidano il Valorugby Emilia per una gara che si preannuncia durissima. I reggiani vorranno rialzare la testa dopo la sconfitta dell’esordio con le Fiamme Oro, e potranno contare sul fattore campo del “Mirabello”. La sfida sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di The Rugby Channel. In cerca di riscatto la squadra cadetta, che proverà a trovare la prima vittoria stagionale sul campo del Carpi. Una buona opportunità per rialzare la testa per i ragazzi di Stead, Dimilito e Baracchi, che alle ore 14.30 di domenica andranno a caccia dei 4 punti sul campo della neopromossa modenese.
Big Match per l’Under 18, che dopo la vittoria all’esordio nei barrage interregionali vuole continuare a imporsi: l’appuntamento è per sabato alle ore 17 nella tana del Colorno. Sfida delicata anche per l’Under 16, chiamata a reagire dopo la sconfitta patita da Parabiago nella scorsa giornata di qualificazioni. I Leoncini ospitano il Rovato al “Savoia” alle ore 17.30 di sabato. Domenica in campo per l’Under 14, che parteciperà a un Torneo di Rugby Seven organizzato a Noceto a partire dalle ore 10. Tornei divertenti anche per il minirugby: sabato pomeriggio l’Under 12 scende in campo a Noceto, mentre nella mattinata di domenica le under 6, 8 e 10 parteciperanno alla Festa del rugby organizzata dal Piacenza Rugby Prima uscita stagionale anche per il Rugby Touch: i Leoni parteciperanno alla prima tappa del Trofeo del Ducato, il circuito regionale emiliano, che si terrà domenica a partire dalle 10 a Imola.