Rugby, squadre Lyons in campo nel week end: il programma

Appuntamenti serrati nel fine settimana Lyons, con tutte le formazioni in campo e sfide ricchissime. Dopo l’euforia per la vittoria sul Parabiago la Prima Squadra fa visita ai Campioni d’Italia: sabato 24 ottobre alle ore 15.30 i Leoni sfidano il Valorugby Emilia per una gara che si preannuncia durissima. I reggiani vorranno rialzare la testa dopo la sconfitta dell’esordio con le Fiamme Oro, e potranno contare sul fattore campo del “Mirabello”. La sfida sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di The Rugby Channel. In cerca di riscatto la squadra cadetta, che proverà a trovare la prima vittoria stagionale sul campo del Carpi. Una buona opportunità per rialzare la testa per i ragazzi di Stead, Dimilito e Baracchi, che alle ore 14.30 di domenica andranno a caccia dei 4 punti sul campo della neopromossa modenese.