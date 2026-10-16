Rugby, squadre Lyons in campo nel week end: il programma

Weekend ad alto impatto per le squadre Lyons, con l’inizio ufficiale dei campionati seniores la stagione entra nel vivo: un fine settimana da non perdere che andiamo a scoprire insieme. Occhi puntati sul Beltrametti: sabato alle 15.30 inizia l’avventura in Soladria Serie A Elite per i Leoni con una sfida già fondamentale. Tutta la famiglia bianconera è chiamata a sostenere i ragazzi di Paoletti e Forte nella partita con Parabiago: ci si aspetta un grande spettacolo: sugli spalti del Beltrametti anche il nostro grande tifoso Andrea Dallavalle, che darà il calcio d’inizio alla gara. Domenica primo giorno di scuola anche per la squadra cadetta , che darà il via al proprio cammino in Serie B sul campo della Bassa Bresciana. Importante per i Leoni cominciare bene l’anno per imporsi ai vertici del Girone 2: calcio d’inizio in programma per le 15.30 di domenica a Leno.

Al via anche le qualificazioni per il campionato interregionale Under 18, con un big match per i Leoni: al Beltrametti domenica alle 12.30 i bianconeri attendono il Valorugby Emilia, in un derby di alto livello tra due squadre eliminate dai barrage dell campionato nazionale. Sabato pomeriggio scende di nuovo in campo l’Under 14, con la sede Lyons che verrà colorata dal triangolare tra i leoni padroni di casa, Noceto e Carpi. Sabato sarà anche la giornata del minirugby, impegnato alla Cittadella del Rugby alle 12.30 con le under 6, 8 e 10, e nel pomeriggio a Colorno con l’Under 12.