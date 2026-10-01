Sabato a Castelsangiovanni torna Aperiwine

Appuntamento sabato 3 ottobre nel centro storico di Castel San Giovanni (Piacenza), a partire dalle 18, con una nuova edizione di Aperiwine, l’evento dedicato all’Aperitivo Piacentino in Val Tidone. Protagonisti saranno sette locali della città, abbinati a sette cantine della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini e dell’associazione Sette Colli di Ziano. Nei sette locali del centro storico si potranno sorseggiare cocktail creati con i vini dei Colli Piacentini, abbinati ai prodotti tipici e a piatti caldi pensati per celebrare l’autunno. Durante la degustazione il pubblico potrà inoltre incontrare i produttori e scoprire i vini e le storie delle cantine protagoniste. Tra le proposte dei menu, l’aperitivo piacentino incontrerà i salumi piacentini DOP, i formaggi del territorio – dal Cacio del Po alla caciotta di Bobbio – il miele della Val Tidone, il batarò e lo gnocco fritto. Non mancheranno i piatti della tradizione capaci di scaldare l’autunno: anolini in brodo, tortelli con la coda, pisarei e fasò e polenta con il cotechino. Per scoprire la mappa dei locali e gli abbinamenti cantina-menu https://stradadeicollipiacentini.it/evento/aperiwine-castelsangiovanni-ottobre26/.

Aperiwine è organizzato da Comune di Castel San Giovanni, Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini e Associazione Sette Colli di Ziano, in collaborazione con Welcome Val Tidone e Destinazione Turistica Emilia per il progetto Emilia Wine Experience. “Il grande successo della prima serata di Aperiwine ci ha confermato quanto sia importante continuare a creare occasioni di incontro e di valorizzazione del nostro centro storico. Siamo quindi felici di annunciare una seconda serata, che vedrà nuovamente protagonisti i nostri produttori vitivinicoli, abbinati ai bar e ai locali del centro. Aperiwine è un’iniziativa che mette insieme qualità, territorio e socialità, creando un percorso capace di coinvolgere cittadini, attività commerciali e produttori in un’unica esperienza. È anche un modo piacevole per vivere il centro di Castel San Giovanni, scoprendone le attività e le eccellenze enogastronomiche”, commenta il sindaco Valentina Stragliati. “Aperiwine nasce da una precisa volontà: sostenere il commercio locale, creare nuove opportunità per le nostre imprese e valorizzare ciò che rende il nostro territorio unico. Mettere in rete bar, cantine e produttori significa costruire occasioni concrete di collaborazione e promozione, trasformando le nostre eccellenze enogastronomiche in un motore di attrattività e sviluppo” aggiunge l’assessore al commercio Wendalina Cesario.

L’evento rientra nelle attività targate Emilia Wine Experience, il progetto di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio emiliano realizzato con il contributo di Destinazione Turistica Emilia e nel progetto di marketing territoriale “Welcome Val Tidone – La vetrina del gusto”, promosso dai cinque Comuni della Val Tidone con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini è un’Associazione costituita da soci privati (aziende vitivinicole, caseifici, oleifici, agriturismo, b&b, ristoranti e hotel), enti pubblici e istituzionali, Associazioni di Categoria e Consorzi di Tutela. Ha come obiettivo lo sviluppo di un’offerta turistica integrata, costruita sulla qualità di prodotti, territorio e servizi, e la valorizzazione dell’identità del territorio piacentino vocato alla produzione viticola.