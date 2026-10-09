Sabato “Dona la spesa” in diciotto negozi Coop nel piacentino
Spazio alla solidarietà sabato 10 ottobre con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. Complessivamente, “Dona la spesa” coinvolgerà oltre 320 punti vendita, tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0, distribuiti dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, ed EasyCoop, il servizio di spesa online della Cooperativa. In Emilia sono 182 i negozi che aderiscono all’iniziativa, 18 in provincia di Piacenza.
“Dona la spesa” è organizzata con la rete del volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio, oltre che con il sostegno dei soci volontari Coop per le attività di presidio e promozione. Le donazioni saranno destinate alle persone e alle famiglie in difficoltà e rimarranno all’interno dei territori nei quali saranno raccolte. Sabato 10 ottobre, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e i volontari delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti che sarà possibile donare. Si potranno acquistare e destinare alla raccolta generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene e la cura della persona e della casa e prodotti per l’infanzia. Al link all.coop/donalaspesa sono disponibili tutte le informazioni sull’iniziativa.
I risultati della raccolta di maggio – La raccolta primaverile di “Dona la spesa”, che si è svolta sabato 16 maggio 2026 in oltre 320 negozi, ha confermato la partecipazione e la generosità di soci e clienti, con la raccolta di 190 tonnellate di prodotti a 350 realtà locali. I prodotti donati sono stati consegnati alle associazioni e alle realtà locali che ogni giorno sostengono le persone e le famiglie in condizioni di fragilità, mantenendo gli aiuti nei territori in cui sono stati raccolti. L’iniziativa ha coinvolto anche EasyCoop, attraverso quasi 160 box solidali di generi di prima necessità destinate alla Comunità di Sant’Egidio.
EasyCoop: anche la spesa online diventa solidale – Anche EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, partecipa all’iniziativa “Dona la spesa”. Nelle aree in cui è attivo il servizio, gli utenti potranno acquistare e donare le box contenenti generi di prima necessità semplicemente con un clic sul sito www.easycoop.com o attraverso l’app. Le box solidali saranno destinate alla Comunità di Sant’Egidio, che provvederà alla distribuzione dei prodotti alle persone e alle famiglie in difficoltà. Il servizio EasyCoop è attivo tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ravenna, Forlì e Cesena; Mantova; Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre.