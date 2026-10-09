Sabato “Dona la spesa” in diciotto negozi Coop nel piacentino

“Dona la spesa” è organizzata con la rete del volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio, oltre che con il sostegno dei soci volontari Coop per le attività di presidio e promozione. Le donazioni saranno destinate alle persone e alle famiglie in difficoltà e rimarranno all’interno dei territori nei quali saranno raccolte. Sabato 10 ottobre, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e i volontari delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti che sarà possibile donare. Si potranno acquistare e destinare alla raccolta generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene e la cura della persona e della casa e prodotti per l’infanzia. Al link all.coop/donalaspesa sono disponibili tutte le informazioni sull’iniziativa.